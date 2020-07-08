Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri

Bir muhabbet kuşu sahibi olmaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken şeylerden biri ona bir isim bulmak. Ancak o kadar çok isim arasından karar vermek çok da kolay olmuyor, değil mi? Minik dostunuzun cinsiyetine veya rengine göre değişik kuş isimleri tercih edilebilirsiniz. Bu açıdan bakınca kolay gibi görünüyor ama aslında değil. Sonuçta mavi, beyaz, sarı ya da albino muhabbet kuşları farklı isimlere sahip olabiliyor. Oldukça zor bir karar olduğunu farkındayız.

Muhabbet kuşunuza konuşmayı öğretmek istiyorsanız isminin ne kadar önemli olduğunu da unutmayın. Çünkü ona ilk öğreteceğiniz şeylerden biri ismi olacak. Daha hızlı söyleyebileceği harflerden oluşan isimleri tercih etmeniz iyi olabilir. Biz de size bu zor seçiminizde yardımcı olabilmek için bu özel dostunuza cinsiyet ve rengine göre seçebileceğiniz ilginç kuş isimlerinden bir liste hazırladık. İşte birbirinden güzel muhabbet kuşu isimleri…

Cinsiyetine Göre Kuş İsimleri

Erkek Muhabbet Kuşu İsimleri

Alicik

Aliş

Aliço

Altın

Ananas

Apaçi

Apdi

Apo

Apollo

Ares

Aristo

Arsız

Bakır

Bal

Balon

Ballı

Bambam

Bambiş

Başkan

Batu

Bayram

Bebi

Behlül

Benek

Benekli

Boncuk

Boni

Bonibon

Bordo

Böcük

Bubi

Bulut

Cango

Cano

Cankat

Cankuş

Cesur

Ceyo

Ceviz

Ciklet

Cimbom

Cincan

Cincin

Cingöz

Cino

Cips

Çılgın

Çıtçıt

Çıtırık

Çiko

Çimen

Çirkin

Dedem

Deli

Derin

Deha

Deniz

Densiz

Dodo

Efe

Efem

Fındık

Fıstık

Gaffur

Gufo

Hugo

Hüsmen

İbiş

Kamil

Katil

Kekik

Kınalı

Kırpık

Karpak

Kısmet

Koko

Kont

Koray

Korsan

Mavi

Maviş

Mavişim

Mercan

Mert

Nane

Nazar

Oğlum

Oğluş

Oğluşum

Osman

Paşa

Paşam

Paşacık

Paytak

Pele

Pepe

Pıtır

Rıfkı

Sarı

Serseri

Sürmeli

Şeker

Şoko

Şımarık

Şesu

Taklacı

Tarçın

Zıpır

Ziya

Zaza

Zuzu Dişi Muhabbet Kuşu İsimleri

Abiye

Afişte

Aksak

Altın

Alya

Ananas

Apollo

Arog

Arsız

Aslı

Asma

Asuman

Aygız

Aşk

Aşık

Aşkım

Aşkın

Aşuk

Aygız

Bakır

Bal

Balon

Balım

Bembeyaz

Benek

Benekli

Beyaz

Bıcır

Bıcırık

Bıcıbıcı

Bıdık

Bıdırık

Bızdık

Bibiş

Bici

Boncuk

Boni

Bonibon

Böcük

Bubi

Cansın

Cankuş

Cansel

Ceviz

Cici

Cicili

Cicim

Ciciş

Cincan

Cino

Çılgın

Çıtçıt

Çıtıpıtı

Çıtır

Çiçek

Çiço

Çiko

Çilek

Çimen

Çisil

Çirkin

Deli

Deniz

Densiz

Derin

Derya

Didi

Dido

Dilo

Dodo

Dudu

Ece

Eftelya

Elif

Elma

Gizi

Gofret

Gofu

Gümüş

Gold

Hera

Hemra

Hira

Hürrem

Kanka

Kartopu

Kekik

Kınalı

Kırpık

Koko

Kontes

Malibu

Maşuk

Mavi

Mavili

Maviş

Mavişli

Mavişim

Mercan

Mızmız

Miskin

Mutlu

Müjgan

Nadide

Nane

Nazar

Nagiş

Nesli

Nigar

Nine

Ninem

Oya

Oylum

Paytak

Pepe

Pırpır

Pıtır

Prenses

Pufi

Pufuduk

Refika

Rezzan

Rimel

Sarı

Sim

Simli

Sisi

Suzan

Şeker

Şirin

Şirine

Şıkıdık

Şımarık

Tarçın

Yasmin

Yeşil

Yaprak

Zakkum

Zencefil

Zeytin

Zıpır

Zuzu

Rengine Göre Kuş İsimleri

Sarı Muhabbet Kuşu İsimleri

Aliye

Bambam

Bambiş

Biber

Bibi

Bobi

Bonita

Cankuş

Cingöz

Cino

Cips

Çıtçıt

Çiko

Çilli

Çimen

Çirkin

Elma

Jasper

Miskin

Mojo

Nagiş

Nigar

Oliv Beyaz Muhabbet Kuşu İsimleri

Afro

Beyaz

Bembeyaz

Casper

Cris

Çingene

Duman

Duru

Gandalf

Hugo

Kont

Kontes

Melek

Pars

Sisi

Snovi

Zeyna Mavi Muhabbet Kuşu İsimleri

Angel

Angelo

Boncuk

Bonibon

Bulut

Cankuş

Cingöz

Çapkın

Deniz

Derin

Derya

Fiko

Gökdeniz

Gökyüzü

Irmak

Korsan

Koko

Mavi

Mavili

Mavilim

Maviş

Mavişim

Mavi Boncuk

Melek

Nazar

Nehir

Ocean

Şelale

Venüs

Yağmur Albino Muhabbet Kuşu İsimleri

Apollo

Ares

Bobi

Bulut

Ceviz

Coco

Çiko

Deniz

Derin

Derya

Fındık

Fıstık

Hera

Herkül

Irmak

Kar

Kartopu

Kumsal

Nane

Rüzgar

Sütbeyaz

Yağmur

Binlerce muhabbet kuşu isminden en çok tercih edilenleri incelediniz. Şimdi sıra geldi kanatlı minik dostunuz için karar vermeye! Onunla uzun yıllar beraber olacağınızı unutmayın. Sonradan değiştirmek istemeyeceğiniz güzel bir isim seçmeye özen gösterin. Çünkü dostunuz o ismi öğrendikten sonra değiştirmeniz biraz zor olabilir. O halde yukarıda kategorilere ayırarak sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştığımız onlarca isim arasından hem kendinizin hem de o çok sevimli kuşunuzun seveceği bir isim seçmeye ne dersiniz?



