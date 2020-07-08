Muhabbet kuşu isimleri: Sarı, mavi, beyaz renkte dişi ve erkek kuş isimleri

Bir muhabbet kuşu sahibi olmaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken şeylerden biri ona bir isim bulmak. Ancak o kadar çok isim arasından karar vermek çok da kolay olmuyor, değil mi? Minik dostunuzun cinsiyetine veya rengine göre değişik kuş isimleri tercih edilebilirsiniz. Bu açıdan bakınca kolay gibi görünüyor ama aslında değil. Sonuçta mavi, beyaz, sarı ya da albino muhabbet kuşları farklı isimlere sahip olabiliyor. Oldukça zor bir karar olduğunu farkındayız.
Muhabbet kuşunuza konuşmayı öğretmek istiyorsanız isminin ne kadar önemli olduğunu da unutmayın. Çünkü ona ilk öğreteceğiniz şeylerden biri ismi olacak. Daha hızlı söyleyebileceği harflerden oluşan isimleri tercih etmeniz iyi olabilir. Biz de size bu zor seçiminizde yardımcı olabilmek için bu özel dostunuza cinsiyet ve rengine göre seçebileceğiniz ilginç kuş isimlerinden bir liste hazırladık. İşte birbirinden güzel muhabbet kuşu isimleri…
Cinsiyetine Göre Kuş İsimleri
Rengine Göre Kuş İsimleri
Binlerce muhabbet kuşu isminden en çok tercih edilenleri incelediniz. Şimdi sıra geldi kanatlı minik dostunuz için karar vermeye! Onunla uzun yıllar beraber olacağınızı unutmayın. Sonradan değiştirmek istemeyeceğiniz güzel bir isim seçmeye özen gösterin. Çünkü dostunuz o ismi öğrendikten sonra değiştirmeniz biraz zor olabilir. O halde yukarıda kategorilere ayırarak sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalıştığımız onlarca isim arasından hem kendinizin hem de o çok sevimli kuşunuzun seveceği bir isim seçmeye ne dersiniz?
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