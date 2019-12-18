Muhammed Mağ, nefret söylemine hat sanatıyla cevap verdi

İSTANBUL (AA) - AHMET ESAD ŞANİ - Hat ve tezhip sanatçısı Muhammed Mağ, İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir Alevi vatandaşın evinin duvarına çirkin ifadelerin yazılmasından etkilenerek bir çalışmaya imza attı.

Mağ, hat ve tezhibi kendisine ait olan son eserinde, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Fatıma'yı temsil eden beş "Ali" yazısına yer verdi.

Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli özel koleksiyonlarda eserleri bulunan, ayrıca hat, tezhip, minyatür ve ebru eğitimi de veren Mağ, çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çalışmayı ebru zemin üzerine kufi hat ve 24 ayar altınla işlediğine dikkati çeken Mağ, "Eserimiz, kufi hattın günümüze uyarlanmış şekliyle dizayn edilmiş sanatsal anlatım." dedi.

Muhammed Mağ, beş kez "Ali" yazılmasının sebebinin de Alevilik geleneğinden geldiği ve Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ile Hz. Fatıma'yı temsil ettiği bilgisini verdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde yaşayan bir Alevi vatandaşın evinin duvarına işaret koyulması ve çirkin ifadeler yazılmasından etkilenerek bu tabloyu yapmaya karar verdiğini söyleyen Mağ, "Sanatçı toplumsal sorunlara cevap verme durumunda hassas olmalı. Bu bir siyasi bakış açısı değildir sadece insan odaklı bir durumdur. Sanatçının toplumsal olaylara tepkisi böyle oluyor." değerlendirmesine bulundu.