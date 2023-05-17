Muhammed Mustafa Yıldırım: "Şampiyonluk tarif edilemez bir duygu"

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig’e yükselen Çorum FK’nin 21 yaşındaki futbolcusu Muhammed Mustafa Yıldırım, İhlas Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonluk yaşamanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Benim ilk şampiyonluğum. Tarif edilemez bir duygu. Sakatlık yaşadıktan sonra böyle şampiyon olmak çok güzel. Bu şehir, bu kulüp, üst ligleri hak ediyor. Yönetim kurulu, başkan, CEO ve kulüp buraları gerçekten hak ediyor. Bu güzel ailenin parçası olmaktan onur duyuyorum. İnşallah 1. Lig’de de hedeflerimize ulaşarak yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"SÜPER LİG’DE VE AVRUPA’DA FORMA GİYMEK İSTERİM”

Çorum FK’da başarılar kazanıp Süper Lig ve Avrupa’da forma giymek istediğini belirten genç futbolcu, "Öncelikli hedefim kulübümle ile başarılar kazanıp, sonrasında Süper Lig’de forma giymek. Daha sonra da ülkemi Avrupa’da temsil etmeyi hedefliyorum” ifadelerini kullandı.

"BURAK YILMAZ VE CENK TOSUN’U ÖRNEK ALIYORUM”

Örnek aldığı futbolcuların sorulması üzerine ise Muhammed Mustafa Yıldırım, “Burak Yılmaz ve Cenk Tosun’u örnek alıyorum. Onlar gibi başarılı bir kariyere sahip olmak istiyorum” açıklamasını yaptı.

