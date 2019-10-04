SPOR

Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.10.2019 18:30 | Son Güncelleme

Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, yüksek performansının yanı sıra karakteriyle de İngiliz halkına örnek olmaya devam ediyor.

Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

İngiliz basınından The Guardian'da yer alan habere göre, Nottingham Forest taraftarı Ben Bird, Salah'ın karakterini örnek almaya başlamasının ardından hayatında köklü değişiklikler yaşadı.

Mısırlı futbolcunun Liverpool'a transferi öncesinde basın ve medyanın da etkisiyle İslam'a karşı ön yargısı olduğunu kaydeden Bird, "Muhammed Salah, beni gerçekten çok etkiledi. İslam dininden hoşlanmıyordum ama Salah'ı tanıdıkça fikirlerim değişti. Artık kendimi bir Müslüman olarak tanımlıyorum. Karakterim değişmedi, Salah'ın değerleriyle gelişti" ifadelerini kullandı.

"ARTIK DAHA İYİ BİR KALBE SAHİBİM"
En büyük hayalinin Muhammed Salah ile tanışmak olduğunu vurgulayan Ben Bird, "Bir gün Salah'ın elini sıkarak ona şükranlarımı sunmak istiyorum. Artık daha iyi bir kalbe sahip olduğumu söyleyebilirim. Özellikle maç günleri, kötü alışkanlıklarımdan uzak durmaya özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.

"SALAH BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
Leeds Üniversitesi'nde "Orta Doğu" üzerine eğitim almasının ardından İslam'ı araştırmaya devam ettiğini kaydeden Ben Bird, "Bu noktadan sonra fikirlerim değişti. Tez aşamasındayken hocamın yardımıyla Muhammed Salah ile tanıştım ve onun hakkında yapılan tezahüratları inceledim. Salah, hayat görüşüyle bende derin izler bıraktı. Karakteri ve insanlarla iletişim kurma şekli, beni çok etkiledi" değerlendirmesinde bulundu.

Geçen haziran ayında Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Salah'ın Liverpool'a transferinin ardından kentteki Müslümanlık karşıtı eğilimlerde yüzde 18,9 oranında azalma yaşanmıştı.

16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu16 yaşındaki kıza 'cinsel istismar iddiası' bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Polis seferber oldu
Mesut Özil'e saldırı davasında itirafMesut Özil'e saldırı davasında itiraf
Cardiff'ten flaş Sala kararıCardiff'ten flaş Sala kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muhammed Salah Ben Bird

En Çok Okunan Haberler

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

G.Saray'da Falcao şoku!

G.Saray'da Falcao şoku!

Rakibinden Beşiktaş'a olay gönderme!

Rakibinden Beşiktaş'a olay gönderme!

Akılalmaz olay! 5 milli oyuncu kayboldu

Akılalmaz olay! 5 milli oyuncu kayboldu

Süper Lig özetlerinin yayıncısı belli oldu!

Süper Lig özetlerinin yayıncısı belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhammed Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

Salah, İngiliz halkına örnek oluyor

Mesut Özil'e saldırı davasında itiraf

Mesut Özil'e saldırı davasında itiraf

Cardiff City, Sala'nın bonservisi için CAS'a gidiyor

Cardiff'ten flaş Sala kararı

Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Leicester City 5 - 0 Newcastle United

Leicester evinde ezip geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.