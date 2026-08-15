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Muhammed Salah'tan Kasımpaşa karşısında dikkat çeken performans!

Trabzonspor’un yeni transferi Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, bordo-mavili formayla ilk Süper Lig maçına çıktı.

Muhammed Salah'tan Kasımpaşa karşısında dikkat çeken performans!
Burak Kavuncu

Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

SALAH BİR İLKİ YAŞADI!

Muhammed Salah tan Kasımpaşa karşısında dikkat çeken performans! 1

Müsabakada Trabzonspor’un yeni transferi Muhammed Salah da bir ilki yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan tecrübeli futbolcu, 58. dakikada Metehan Mimaroğlu’nun yerine oyuna dahil oldu. Böylece Muhammed Salah, Trabzonspor formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçında forma giydi.

EN FAZLA ORTAYI O AÇTI

Muhammed Salah tan Kasımpaşa karşısında dikkat çeken performans! 1

Kasımpaşa-Trabzonspor karşılaşmasında Mohamed Salah, oyuna 58. dakikada dahil olmasına rağmen dikkat çeken bir performansa imza attı. Mısırlı yıldız, 3 isabetli orta ile karşılaşmanın en fazla orta yapan oyuncusu olurken toplam 32 kez topla buluştu. Salah ayrıca 2 şut denemesinde bulunurken 3 başarılı çalıma imza attı, 2 şut pası verdi ve girdiği ikili mücadelelerin 3'ünü kazandı.

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Kasımpaşa Kasımpaşa
1 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor Muhammed Salah
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