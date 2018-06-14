Muhammed Salah Uruguay maçında sahada olacak!

Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah'tan sevindirici haber geldi. Liverpool'un Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un darbesiyle sakatlanan Salah'ın Dünya Kupası'nın ilk maçında sahadaki yerini alabileceği kaydedildi.
CUPER'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Mısır teknik direktörü Hector Cuper, yaptığı açıklamada ''Eğer son dakikada bir aksilik yaşanmazsa Salah, Dünya Kupası'nda %100 Uruguay maçında sahada olacak. Çok sıkı çalıştı, çabuk iyileşti.'' şeklinde konuştu.
Dünya Kupası'nda A grubunda yer alan Mısır, grupta Rusya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile mücadele edecek.
(Sporx)
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