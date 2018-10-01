SPOR

Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 01.10.2018 20:09 | Son Güncelleme

Denizlispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Üstek'in 20 yaşındaki oğlu Muhammed Üstek, yeşil-siyahlıların en genç yöneticisi unvanına sahip oldu.

Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!

Genç yönetici Muhammed Üstek, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Küçük yaşlardan bu yana sporun içinde olan genç yönetici, hedefinin "spor hukuku" alanında kendisini geliştirmek olduğunu söyledi.

Bu görevi kendisine layık gören kulüp başkanı babası Mustafa Üstek'e teşekkür eden oğul Üstek, şunları söyledi:

"Çocukluğumdan bu yana hayalimin ilk basamağına ulaştım. Genç olmama rağmen yönetimde aktif olacağıma inanıyorum. Takımımızın en iyi yerlere gelmesi için maddi ve manevi olarak elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Sporu ve futbolu çok seviyorum. Spor alanında ciddi bağlantılarım var. Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra yurt dışı bağlantılarımı da kullanıp kendimi tam olarak geliştireceğim. Tam donanımlı bir spor hukukçusu ve aynı zamanda adından söz ettirecek, genç, modern, futbolu seven ve yürüten bir başkan olmak istiyorum."

Yeşil-siyahlı kulübün başkanı Mustafa Üstek de oğlunun spor yöneticiliğine çok hevesli ve çok istekli olduğunu belirterek, "Kendisinden verim alacağımızı düşünüyorum. Ona güveniyorum. İleride belki de başkan bile olabilir, neden olmasın." diye konuştu.

DENYZLYSPOR_GENC_YONETYCY_UNVANI_6

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Adana Demirspor 4 - 0 Eskişehirspor (Spor Toto 1. Lig)Adana Demirspor 4 - 0 Eskişehirspor (Spor Toto 1. Lig)
TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildiTFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denizlispor Muhammed Üstek

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Mahmut Tanal'ın Erdoğan protestosunu Kılıçdaroğlu durdurdu!

Süper Lig'de şok kavga! Hocasının üzerine yürüdü

Süper Lig'de şok kavga! Hocasının üzerine yürüdü

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

Kasımpaşa Mustafa Denizli ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı!

Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı!

Damien Comolli gerçeği ortaya çıktı!

2 yıldız isim kadro dışı bırakıldı!

2 yıldız isim kadro dışı bırakıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!

Muhammed Üstek, 20 yaşında Denizlispor'a yönetici oldu!

Adana Demirspor 4 - 0 Eskişehirspor (Spor Toto 1. Lig)

Adana Demirspor 4 - 0 Eskişehirspor (Spor Toto 1. Lig)

TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi

TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Teknik direktörden oyuncusu için şok açıklama: İnşallah hamile değildir

Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!

Taraftar hakeme saldırdı, maç tatil edildi!

İstanbulspor 1 - 1 Adanaspor

İstanbulspor 1 - 1 Adanaspor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.