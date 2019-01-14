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Muhayer Oktay'ın Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.01.2019 23:11 | Son Güncelleme

Bir süredir Göztepe'nin ilgilendiği Muhayer Oktay'a Beşiktaş da talip oldu. Şenol Güneş'in genç futbolculara daha fazla şans vermesi nedeniyle de Muhayer'in İstanbul'u tercih edeceği belirtiliyor.

Muhayer Oktay'ın Beşiktaş'ı tercih ettiği belirtildi

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Cumartesi günü Yeni Malatyaspor deplasmanında terleyecek Göztepe'ye talip olduğu genç orta saha oyuncusu Muhayer Oktay'ın transferinde rakip çıktı.

Almanya'nın Fortuna Düsseldorf takımında görev yapan Muhayer ile görüşmelerini sürdüren Göztepe, Beşiktaş'ın devreye girmesiyle sorun yaşadı. Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcuya daha yüksek bir bedel önerdiği, Muhayer'in de rotasını siyah-beyazlılara çevirdiği bildirildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in genç futbolculara daha fazla şans vermesi nedeniyle de Muhayer'in İstanbul'u tercih edeceği vurgulandı.

Geleceğin önemli orta saha oyuncuları arasında gösterilen Muhayer, U21 Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy gösterdi. Muhayer transferinde istediği sonucu alamayan Göztepe'nin yurt dışında görev yapan birçok genç futbolcuyu listesine aldığı kaydedildi.

(DHA)

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