YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Mühendis çiftin "filarmoni" projesi, salonları aşıp fabrika ve huzurevlerine yayıldı

Mühendis çiftin "filarmoni" projesi, salonları aşıp fabrika ve huzurevlerine yayıldı

09.11.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çok sesli müzikle sadece dinleyici olarak ilgilenen mühendis Fatma ile Ceyhan Olten çifti, sosyal sorumluluk olarak kurdukları filarmoni orkestrasıyla 31 konservatuvar ve müzik bölümü mezunu sanatçıyı istihdam ediyor - Ailenin soyadını taşıyan Olten Filarmoni Orkestrası, konser salonlarının yanında kaliteli müziği, fabrika ve huzurevlerine de taşıyor - Endüstri Mühendisi Fatma Olten: - "Ben ve eşim müzik aleti çalmıyoruz, amatör dinleyicileriz. Organizasyonu gerçekleştirdik ama ciddi bir sponsorluk ve sanat okulları var bu olayın arkasında. Her ay bittiğinde belli bir açık kalıyor onu da eşimle çalışarak tamamlıyoruz"

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - İzmir'de yaşayan mühendis çiftin, sanata ve sanatçıya destek vermek için kurduğu filarmoni orkestrası, çok sesli müziği konser salonlarının yanı sıra fabrikalara ve huzurevlerine de taşıyor.

Enerji sektöründe imalat ve mühendislik sistemleri üreten bir şirketleri olan endüstri mühendisi Fatma ve elektrik mühendisi Ceyhan Olten çiftinin, sanatçı dostları Akgün Çavuş'un desteğiyle 2013 yılında oluşturdukları filarmoni orkestrası, gün geçtikçe büyüyor.

Ailenin adını taşıyan Olten Filarmoni Orkestrası'nda istihdam edilen 31 konservatuvar ve müzik bölümü mezunu sanatçı, konser salonlarına gelen müzikseverlerle buluşuyor.

Fabrikalarda ve huzurevlerinde de konserler veren toplumun tüm kesimlerine ulaşma gayreti içinde bulunan orkestra, filarmoni ile daha önce tanışma olanağı bulamayan çok sayıda kişiye kaliteli müziği ücretsiz olarak sunuyor.

Olten çifti, orkestranın yanı sıra aynı isimdeki sanat vakfı ve sanat okullarıyla da daha fazla sanatçının istihdam edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

- Mühendisler, işletmeciler herkes işin içinde

Olten Filarmoni Orkestrası, 2021-2022 sezonunun ilk etkinliği olan "Evrenselden Öze" konserini Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi.

Konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan Olten Sanat Vakfı Başkanı Fatma Olten, eşinin de kendisinin de "amatör dinleyici" olduğunu ve filarmoni orkestrası kurmanın yıllarca bir hayal olarak kaldığını ifade etti.

Sanatta farkındalık yaratmak, sanatçının istihdam problemine çare olmak için yola çıktıklarını aktaran Olten, "Bir konservatuvar mezunu, devlet orkestrasında istihdam olanağı bulmak için yıllarca beklemek zorunda kalıyor. Filarmoni orkestrası kurmanın fizibilitesini yaptık ve ilk etapta uygulanabilir olmadığına karar verdik. Ancak bir sosyal sorumluluk projesi olabilirdi. O nedenle filarmoni orkestrasının yanı sıra sanat vakfını ve okullarını da kurduk." dedi.

Olten Filarmoni Orkestrası'nda 12 ay maaşını alan sigortalı sanatçılarla çalışmaya başladıklarını ifade eden Fatma Olten, "Ben ve eşim müzik aleti çalmıyoruz, amatör dinleyicileriz. Organizasyonu gerçekleştirdik ama ciddi bir sponsorluk var ve sanat okulları var bu olayın arkasında. Her ay bittiğinde belli bir açık kalıyor onu da eşimle çalışarak tamamlıyoruz." diye konuştu.

Fatma Olten, firmalarında çalışanlarla filarmonideki sanatçıların artık aynı ailenin parçası olduklarını vurguladı.

Sanatçı ve emekçileri aile çatısı altında birleştirmenin mutluluğunu da yaşadıklarını aktaran Olten, "Örneğin mühendislerimiz konsere gelen dinleyicilerin HES kodunu sorguluyor ya da bilet satıyor. Finans müdürü de POS cihazıyla ödemeyi alıyor. Herkes birlikteliğin bir parçası. Bir filarmoni orkestrasını ayakta tutmak ciddi bir bedel. Biz torunlarımıza bırakmak için bu orkestrayı kurduk. Yaşadığımız toplum için bir şey yapmak, yol açmak istedik."

Fatma Olten, bundan sonraki hedeflerinin bir müzik akademisi kurmak olduğunu ifade etti.

- Salgın döneminde sanatçıya destek

Olten Sanat Vakfı Koordinatörü Akgün Çavuş ise sanatı ve sanatçıyı desteklemek için başladıkları proje kapsamında düzenli konserler vermeye çalıştıklarını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde konserlere ara vermek durumunda kaldıklarını kaydeden Çavuş, "Evde müzik projesiyle sanatçı arkadaşlarımızın evde kaydettikleri müzikleri sosyal medyada paylaşarak onlara destek sağlamaya devam ettik." diye konuştu.

Çavuş, filarmoni projesinin sadece sanatçılar için değil, çok sesli müzikle tanışmamış insanlar için de önemli olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Fabrika konserlerimiz var ve çok önemsiyoruz. Onlar bize ulaşamazlarsa biz onlara gidiyoruz. Sektör ayırt etmiyoruz. Tekstil, inşaat, elektrik sektöründe çalışanlarla buluştuk. Bu bizim için başlangıç. Hizmet etmek ve geleceğin sanatseverlerini yetiştirmek istiyoruz. Biz size müziği getiririz diyoruz."

- Huzurevine gidiyorlar

Akgün Çavuş, sadece fabrikalara değil eğitim kurumlarına ve huzurevlerine de gittiklerini, Darüşşafaka Urla Yaşam Huzurevi'nin de konser verdikleri kurumlar arasında yer aldığını bildirdi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bazı konserleri ücretsiz verdiklerini anlatan Çavuş, kimi konserleri de Türk Eğitim Vakfı (TEV) gibi kurumlara destek amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Çavuş, 2022 konser sezonunda aylık program yaptıklarını, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde her ay konser vereceklerini, konserlerde Klasik Batı Müziğinin yanı sıra Türk Müziğini de çok sesli olarak sunacaklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı Türkiye'nin önde gelen iki giyim devinden skandal görüntüler! Etiketi kaldırınca şok yaşadı
İzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıİzmir'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir Namaz Vakitleri 9 Kasım Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:39
Öğle
13:00
İkindi
15:46
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

İzmir Nöbetçi Eczaneler 9 Kasım Salı

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

Ankara'da 2 arkadaşını öldüren cinayet zanlısı gözaltına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Bolu'da kağıt yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Antalya'da 30 suç kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.