YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Muhsin Yazıcıoğlu anısına ulusal kısa film ve belgesel yarışması düzenleniyor

Muhsin Yazıcıoğlu anısına ulusal kısa film ve belgesel yarışması düzenleniyor

27.12.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhsin Yazıcıoğlu anısına ulusal kısa film ve belgesel yarışması düzenleniyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu anısına, Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi ve Konya Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ortaklığıyla Türkiye genelinde ulusal kısa film ve belgesel yarışması düzenlenecek.

Konya Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Akgül, kısa film yarışmasının amacının Muhsin Yazıcıoğlu'nu gelecek nesillere tanıtmak ve unutturmamak olduğunu söyledi.

Ayrıca, iletişimle ilgilenen öğrencilerle, akademisyenler ve sinema alanındaki profesyonelleri Konya'da bir araya getirip ileriye yönelik ulusal bir doküman oluşturmayı amaçladıklarını belirten Akgül, "Toplumsal hafıza milletin değerlerini iletişim aracılığıyla kuşaklara aktarmak için önemli bir mecradır. Muhsin Yazıcıoğlu, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bir gönül ve fikir adamıdır. Bu açıdan toplumsal hafızaya katkı sağlamak sanat camiasının önemli işlevlerinden biridir. Kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum yapılarının, fikir aracılığıyla sanatsal alanda milli kültürün daha çok yer almasını sağlamaları için faaliyette bulunmaları gerekmektedir. Türkiye'de kısa film ve belgesel alanında önemli bir altyapı oluşturulmuştur. Konya da bu konuda önemli şehirlerden biridir. Konya'da yaklaşık 150 bine yakın üniversite öğrencisinin de eğitim gördüğü düşünüldüğü zaman öğrencilere ve topluluklara ulaşacak önemli bir faaliyet olduğu gözlenmektedir. Kentte eğitim faaliyetinde bulunan beş üniversitenin öğrencilerinin bu faaliyete katılmaları hedeflenmektedir."

İnsan, kültür ve toplum konusunda kurmaca ile belgesel dalında filmlerin mücadele edeceği yarışmada alanla ilgili uzman kişilerden oluşan ön eleme jürisi filmleri izleyecek.

Kısa film yarışması için kurmaca ve belgesel dalında başvurular 4 Nisan 2022'ye kadar yapılabilecek.

Jüride Osman Sınav gibi isimlerin de yer alacağı yarışmanın şartnamesine www.iktfilmyarismasi.com adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazartesi

İmsak
06:30
Sabah
07:57
Öğle
12:56
İkindi
15:24
Akşam
17:45
Yatsı
19:07

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazartesi

Kumköprü Eczanesi
Karatay
Nene Hatun Eczanesi
Karatay
Yaren Eczanesi
Karatay
Asiye Eczanesi
Selcuklu
Çay Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
Hakyemez Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Trabzonspor-Başakşehir maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Mersin'de Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.