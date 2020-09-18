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  4. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada sona yaklaşıldı

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada sona yaklaşıldı

ANKARA HABERLERİ  | 18.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

İlk derece mahkemesi sıfatıyla 9 üst düzey kamu görevlisini "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine hükmetti

Büyük Birlik Partisi (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 9 üst düzey kamu görevlisinin "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5'inci Ceza Dairesince Yargıtay konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Süleyman Akdoğu katıldı. Aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır'ın da bulunduğu diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, aynı kazada hayatını kaybeden İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, müştekiler ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Dosyaya gelen belgelerin Daire Başkanı Şakir Aktı tarafından okunmasının ardından Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz'a söz verildi.

Avukat Yavuz, eylemin örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiğini, örgütlü yapının amacı doğrultusunda arama ve kurtarma çalışmalarının akamete uğratıldığını belirtti.

- "Amaç Yazıcıoğlu'nu yok etmekti"

"Bu yapının amacı Yazıcıoğlu'nu yok etmekti." diyen Yavuz, söz konusu yapının enkaza ulaşılmasını önlediğini, yanlış yerde arama çalışmaları yaptırdığını söyledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın bekletici mesele yapılmasını, Kahramanmaraş, Sivas ve Göksun'daki davaların bu dosya ile birleştirilmesini talep eden Yavuz, görevsizlik ve yetkisizlik kararının verilmesini, örgütlü yapı tarafından eylemin gerçekleştirildiğinin kabulü halinde yargılamanın Yargıtay 16. Ceza Dairesince, bu görüşün kabul edilmemesi halinde ise davaların Yargıtay 1. Ceza Dairesinde görülmesini istedi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi heyeti, yürütülen soruşturmanın bekletici mesele yapılmasını, diğer davalarla dairelerinde görülen davanın birleştirilmesi, yetkisizlik ve görevsizlik kararı verilmesi taleplerini daha önce bu konuda hüküm kurulduğu gerekçesiyle reddetti.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık'a bıraktı.

- Kovid-19 tedbirlerine dikkat edildi

İzleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçüldükten sonra salona alındı, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde belirlenen yerlerden duruşmayı izledi.

Mahkeme heyetinin bulunduğu yerlere de şeffaf bölme yerleştirildi.

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