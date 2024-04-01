Muhtar adayı, 4 farkla öndeyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Olay, merkeze bağlı Günbağı köyünde yaşandı. Köyün halihazırda muhtarı olan ve bugün yapılan seçimlerde tekrar aday olan Mustafa Demir, yarıştığı adayla lehine 4 fark bulunduğu sırada kalp krizi geçirdi. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Demir, Baskil devlet hastanesine kaldırıldı. Demir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Demir’in, kalp, şeker hastalığının bulunduğu ayrıca böbrek nakli olduğu öğrenildi.

Öte yandan berabere sonuçlanan seçim, yapılan kurayla belirlendi. Kura sonucu, Demir’in karşısındaki aday kazandı.





