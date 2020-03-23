Muhtar ile imamdan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz ekmek

ESKİŞEHİR (AA) - Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, mahallede bulunan Yalaman Camisi İmam Hatibi Evren Yıldız ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kadar ücretsiz ekmek götürüyor.

Alparslan, Yıldız, müezzin Ahmet Rıza Oran ve muhtarlık azası Erhan Erkmen'den oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu", mahallelerindeki 65 yaş ve üzerindeki 322 kişiyi evlerinde ziyaret edip onlara ekmek ulaştırıyor.

Muhtar Alparslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan yaşlıları belirledikten sonra onların ziyaret edip istedikleri malzemeleri aldıklarını söyledi.

Her yaşlının evine ücretsiz ekmek dağıttıklarını anlatan Alparslan, şöyle konuştu:

"Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Odunpazarı Kaymakamlığımızın bize ilettiği bilgileri mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uysun. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz."

75 yaşındaki Kadriye Şen de ellerinden geldiğince eşiyle evden çıkmadıklarını, muhtarları Alparslan'ın her ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade etti.

