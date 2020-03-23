YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. Muhtar ile imamdan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz ekmek

Muhtar ile imamdan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz ekmek

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Muhtar ile imamdan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara ücretsiz ekmek

ESKİŞEHİR (AA) - Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, mahallede bulunan Yalaman Camisi İmam Hatibi Evren Yıldız ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların evlerine kadar ücretsiz ekmek götürüyor.

Alparslan, Yıldız, müezzin Ahmet Rıza Oran ve muhtarlık azası Erhan Erkmen'den oluşan "Vefa Sosyal Destek Grubu", mahallelerindeki 65 yaş ve üzerindeki 322 kişiyi evlerinde ziyaret edip onlara ekmek ulaştırıyor.

Muhtar Alparslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallelerinde koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan yaşlıları belirledikten sonra onların ziyaret edip istedikleri malzemeleri aldıklarını söyledi.

Her yaşlının evine ücretsiz ekmek dağıttıklarını anlatan Alparslan, şöyle konuştu:

"Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Odunpazarı Kaymakamlığımızın bize ilettiği bilgileri mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uysun. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz."

75 yaşındaki Kadriye Şen de ellerinden geldiğince eşiyle evden çıkmadıklarını, muhtarları Alparslan'ın her ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar Bu kadarına pes! Sahile masa kurup okey oynadılar
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Mahallesi koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Devrilen kamyondan yara almadan kurtuldu

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Çukurdan kaçmak isterken otomobili devirdi

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Vatandaşı zehirleyeceklerdi, belediye ekipleri engel oldu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Antalya’da sahte içki operasyonu

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Pazarcı esnafı ile vatandaşlara maske dağıtıldı

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

Migros, Sanal Market için 1.000 yeni işe alım yapacak

Eskişehir Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
13:10
İkindi
16:37
Akşam
19:20
Yatsı
20:38

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Batmaz Eczanesi
Tepebasi
Cem Eczanesi
Odunpazari
Ekim Eczanesi
Odunpazari
Eylül Eczanesi
Odunpazari
Kırım Eczanesi
Tepebasi
Aylin Eczanesi
Odunpazari
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek

Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Eskişehirli sanatçının atık kâğıtlardan, deriden, tuval bezinden ‘Rölyef’ çalışması

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Eskişehir sokakları sanat kokuyor

Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

Takı ve süs eşyaları kadınlara terapi oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.