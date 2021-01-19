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Muhtar Ortayol’dan Başkan Ergün’e hizmet teşekkürü

19.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Muhtar Ortayol’dan Başkan Ergün’e hizmet teşekkürü

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’nin Kapancı Mahallesinde 450 metre içme suyu hattı döşeyerek her eve doğal kaynak suyu sağladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli’nin Kapancı Mahallesinde 450 metre içme suyu hattı döşeyerek her eve doğal kaynak suyu sağladı. Mahalle Muhtarı Ali Ortayol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yıldızlara dokunamazsınız ama onlar size karanlık gecelerde yol gösterir. Bir hayalin varsa o senin yıldızındır. Bizim büyük yıldızımız da Başkan Cengiz Ergün’den mahallemize bir hizmet daha” ifadelerini kullandı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyu temini hususundaki çalışmalarını il genelinde sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri, Salihli’nin Kapancı Mahallesinde 450 metre içme suyu hattı döşeyerek her eve doğal kaynak suyu sağladı.

Mahalle muhtarı sosyal medyadan teşekkürlerini iletti
Kapancı Mahalle Muhtarı Ali Ortayol, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Bozdağ’ın eteklerinden gelen doğal kaynak suyu mahallemizde her evin musluklarından akmaya başladı. Biz Kapancı Mahallesinin hayali olan içme suyu problemini çözüme kavuşturan başta Büyük Başkan Cengiz Ergün’e, Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı’ya, MASKİ Salihli ilçe şefi Emin Dikici’ye ve zor şartlarda bile yılmadan çalışan MASKİ personeline mahallemiz adına teşekkür ediyor ve işlerinde kolaylıklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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