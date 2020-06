Muhtardan yetkililere enerji yatırımı çağrısı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit Köyü’nde önceki gece elektrik ve telefon hatlarının birbirine değmesi sonucu çıkan yangın sonrası Muhtar Muhittin Karabulut yetkililere yatırım çağrısı yaptı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Düzpelit Köyü Muhtarı Muhittin Karabulut 36 yıl önce yapılan enerji ve telefon hatlarının yangınlara sebep olduğunu ve hatların değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Elektrik hatlarının yenilenmesi için birçok kez talepte bulunduklarını aktaran Karabulut “Ben ve civar köylerdeki muhtar arkadaşlarımız yetkilileri defalarca uyardık. Elektrik direkleri eskimiş ve çoğu yıkılıyor. Aynı şekilde telefon hatları da çok eski. İki gün önce gece elektrik kabloları ile telefon hatlarının birbirine değmesiyle kısa devre yaptı ve yangın çıktı. Yangına Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi’nin ve vatandaşlarımızın imkanları ile söndürüldü. Jandarma, elektrik ve telefon kurumu yetkilileri de gelerek rapor tuttular. Bu sefer söndürdük ve şükürler olsun can kaybı yaşanmadı. Ancak bu durum bizi çok korkutuyor. Elektrik hatlarımız 1984 yılında yapılmış ve o günden sonra hiçbir yenileme yapılmamış. Hatların geçtiği ağaç direkler çürümüş, çoğu da yıkılmış vaziyette duruyor. En ufak bir yağmur çisele, ufak bir rüzgar esse elektrikler kesiliyor. Elektrik direkleri ve hatların değiştirilmesi için gerekli yerlere dilekçelerimizi yazdık ve taleplerimizi ilettik. Ancak yatırım programına alınmadı. Yazdığım dilekçeye yatırım için sınır değerlerinin altında olduğu şeklinde yanıt verilmiş. Sınır değeri neye göre ölçülüyor? İlla burada can mı yanması lazım? Korku içerisinde yaşıyoruz. İlgili kurumlardan acilen bu hatlar için önlem almalarını ve gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz. Köyümüzde ve civar köylerde eskiyen elektrik hatları yüzünden üzücü bir durumun yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

Muhtar Karabulut, köyündeki elektrik hatlarının yenilenmesi için gitmesi gereken ve müracaat edilmesi gereken her yere gideceğini belirterek, yetkililerden de duyarlı olmasını beklediğini söyledi.



PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması