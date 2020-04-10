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Muhtarlar Polisleri Unutmadı

SİVAS HABERLERİ  | 10.04.2020 19:38 | Son Güncelleme

Gemerek Muhtarları, Türk Polis Teşkilatının 175.

Gemerek Muhtarları, Türk Polis Teşkilatının 175. Yıl Dönümü münasebetiyle uygulama noktasında görev yapan polis memurlarına pankartlı destek verdiler.
Gemerek Muhtarları tarafından Türk Polis Teşkilatının 175. Yıl Dönümü nedeniyle uygulama noktasında görev yapan polisler unutulmadı. Burada hazırladıkları pankartı açan muhtarlar polis memurlarına ve jandarma ekiplerine ikramlarda bulundu. Gemerek Muhtarlarının hazırladıkları pankartta; "Covid 19 Hastalığında özveri ile çalışan ilçe Kaymakamımıza, Jandarma Komutanlığımıza, Emniyet Müdürlüğümüze, Sağlık Personelimize teşekkür ederiz. Polis Teşkilatımızın 175. Yıl Dönümü kutlu olsun” denildi. Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü nedeniyle Gemerek Kaymakamı Cengiz Nayman, Sarıoğlan Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu ve Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı’da uygulama noktasına gelerek polislerin polis gününü kutladı. Uygulama noktasında kontrol yapan Polis Memurları, Jandarma Ekipleri ve muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Nayman ve Selimoğlu sosyal mesafeye dikkat çekerek 1,5 metre kuralına uydular. Uygulama noktasında görev yapan polis, jandarma ve sağlık personeli böylesi bir günde unutulmamak ve destek görmenin çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdiler.

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