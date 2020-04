Muhtarlar sahada, vatandaş ile devlet arasında köprü oluyor

“En büyük talep maaş ve ilaç”

Günde en az 5000 kişi ile temas halinde olduklarını bildiren Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Büyükleblebi, “Isparta’mızdan çok güzel birliktelik var. Valimize istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Vatandaşımızın isteklerini anında iletebiliyoruz. Milletvekilimiz Recep Özel bey sürekli arıyor ve bizden vatandaş adına bir talebimiz olup olmadığını soruyor. Bu duyarlılığı ve ilgisinden ötürü teşekkür ederiz. Vatandaşlarımız genelde maaş çekimi konusunda yardım istiyor. Kendisinin çekmesi gereken konularda 112 ve 155’e yönlendiriyoruz. Banka kartı ile maaşı biz çekebiliyoruz. Ondan sonra da en büyük talep ilaç temini noktasında. Muhtarlarımız ilacı eczaneden alıp, vatandaşımıza götürüyor. Isparta’da salep dağıtan muhtarımız da var, başka bir ilde vatandaşımız sıkıldı diye davul çalan muhtar da var. Muhtarlık en kolay ulaşılan birim. Vatandaşımızın sorunlarının giderilmesinde muhtarlık müessesesi aktif rol oynuyor ve çok önemli. Bize her türlü konuda soru soruluyor. Biz vatandaşımızın sorularını anında cevaplandırıyor. Tedbirlere alakalı her türlü konuyu vatandaşlarımıza bildiriyoruz. Şu anda muhtarlarımız günde 100 kişi ile diyalog içinde. Soru-cevap, talep-başvuru vs. Her muhtar 100 kişinin sorununun çözümü ile alakalı çalışma yapılıyor. Gün içinde en az 5000 kişi ile temas halindeyiz. 65 yaş üstü muhtarlarımız var. Kamu görevlisi olduğu için çalışmalarını yapıyorlar. Biz de Muhtarlar Derneği olarak tedbirlerimizi aldık. Muhtarlık ofislerine muhtarlarımızın cep numaralarını yazdık. İlk sıralar vatandaşlarımız muhtarlığa çay sohbetine gelmeye başlamıştı. Muhtarlıklarımızı kapattık, telefonlarımızı astık. Genelde telefon ile irtibat halindeyiz.”