Muhtarlar sahada, vatandaş ile devlet arasında köprü oluyor

Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, korona salgı ile mücadele kapsamında alınan kararların uygulanması ve halka duyurulmasında muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini söyledi. Evden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların muhtarlardan en çok talep ettiği konu maaş çekimi, ilaç temini ve market alışverişi.

“Bütün muhtarlarımız sahada”

Dernek Başkanı Büyükleblebi, muhtarlık müessesesinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altını çizdi. Muhtarlar olarak tüm vatandaşların sorunlarını çözmeye çalıştıklarını anlatan Büyükleblebi, “Öncelikle bütün muhtarlarımız sahada. Vatandaşımızın en kolay ulaştığı birim muhtarlarımız. Vatandaştan gelen istek, talep ve sıkıntılarını direk alabiliyoruz. Vefa Destek Grubu çalışmalarına yardımcı oluyoruz. Vatandaşlarımız 112, 155, 156’yı direk arayarak yardım alabiliyor. Ama muhtarlarımızı da arayan vatandaşlarımız var. İlaç sıkıntıları oluyor, marketten alışveriş ihtiyacı oluyor. Maaş çekme konusunda yardım isteniyor. Muhtarlarımız tüm bu ihtiyaçları karşılıyor. Muhtarlık müessesesinin önemi her zaman ortada. Devletimiz de bu müesseseye önem ve ilgiyi gösteriyor. Bugünlerde muhtarlık müessesesinin ne kadar önemli olduğu ortada. Muhtarlarımız devletimizin aldığı kararların uygulanmasında önemli bir görev üstleniyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızın isteklerini alıp, yetkili kurumlara bildiriyoruz” dedi.