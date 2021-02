Muhtarlardan Başdeğirmen’e destek

Isparta’nın 44 mahalle muhtarı bir araya geldi, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette muhtarlar, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e destek mesajları verdi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve geldiğinde yapacakları tüm hizmetlerde muhtarlarla işbirliği içerisinde olacağını söylediğini ve bunun da sözde kalmadığını belirten Isparta Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, belediye üzerinden yapılan eleştirilere tepki göstererek “Belediyemiz doğru işler yapıyor, başkanımızda dertlere derman oluyor” dedi. Büyükleblebi, “Göreve geldiğinizde ilk toplantımızı bu mecliste yapmıştık. O gün ‘biz birlikteyiz, çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz, muhtarlarımızla istişare içinde yürüteceğiz’ demiştiniz. O günden bu güne o söz lafta kalmadı, icraata döndü. Bunun icraata dönmesi bizimde daha çok çalışmamıza, mahalle sakinlerimizin, sokaklarımızın sorunlarının giderilmesinde daha çok imkân sağladı. Son günlerde özellikle sosyal medyada bazı mecralarda belediyemizle de ilgili ‘belediyemiz ne iş yapıyor’ gibi ithamlarda bulunuluyor. Bununla ilgili de geldik. Nasıl bir vatandaşımız bize ‘Allah razı olsun muhtarım’ dediğinde o bize güç, çalışma şevki veriyorsa bizde muhtarlar olarak mahalle sakinlerimizin adına size şevk vermek için, yapılan hizmetlerin doğru olduğunu, mahallelerimize yapılan yatırımların mahalle sakinlerimizin derdine derman olduğunu sizlere aktarıp doğru işler yapıldığını bildirmek için geldik. Sizin ilk günden beri ilk öncelik olarak yapmış olduğunuz çizgi önce vatandaşın sorunu, çilesinin bitmesiyle alakalı bir önceliğiniz var” dedi.

“Dertlere derman oluyorsunuz”

Başkan Başdeğirmen’den eleştirilere kulak asmamasını isteyen Büyükleblebi “Ve muhtarlar olarak ‘doğru yapıyorsunuz başkanım, bizlerle irtibat halindesiniz ve dertlere derman oluyorsunuz. Bununla ilgili olarak da çok çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.

“Sonuna kadar başkanımızın yanındayız”

Bugüne kadar ilk defa belediyeden bu kadar hizmet aldıklarını belirten mahalle muhtarları, Belediye Başkanı Başdeğirmen’e tam destek vererek, “Başkanımızı engellemeyin hizmet etmeye devam etsin. Biz 44 mahalle muhtarı olarak kenetlendik, sonuna kadar başkanımızın yanındayız” diye konuştular.

“Siz doğru yoldasınız”

Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit, üç dönemdir muhtarlık yaptığını ve bugüne kadar ilk defa Başdeğirmen döneminde çok güzel hizmetler aldıklarını söyledi. Yiğit, “Sizin arkanızdan ‘hizmet yapmıyor, çalışmıyor’ diye konuşulanları da duyuyoruz, konuşanları kınıyorum. ‘Ağzı olan konuşur’ diyorum. Bu fesatlık, kıskançlık, koronavirüsten beter bir hastalık. Diyorum ki bunlar hasta insanlar. Buradan, sizin arkanızdan Isparta Belediyesi çalışmıyor diyen insanları kınıyorum. Meyve veren ağaç taşlanır. Siz doğru yoldasınız” dedi.

“Bir defa ‘bizim sokak temizlenmedi’ diye telefonum çalmadı”

Pazartesi günkü kar yağışını hatırlatan Karaağaç Mahallesi Muhtarı İbrahim Ayyıldız da, “Kar yağdı, bir defa ‘bizim sokak temizlenmedi’ diye telefonum çalmadı. Önceki yıllardaki mesajlar da duruyor, ‘gelmediler, gitmediler’ diye. Kimseyi kötülemiyorum ancak doğruları da söylemek istiyorum” diyerek, karla mücadeleden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.

“Lütfen engel olmayın, yıpratmaya kalkmayın”

Gülcü Mahallesi Muhtarı Hüseyin Eroğlu da, Başkan Başdeğirmen’i ve ekibini tebrik etti. Eroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin takdirlerini aldığınız için özellikle Isparta’m adına çok mutluyum, sevinçliyim. Asla Cumhurbaşkanımızın dediği yoldan sapmamak için çalışmalarınız gece-gündüz devam ediyor. Biz çok mutluyuz. Bugüne kadar ağzınızdan muhalefet partililere en ufak bir sözünüzü duymadım. Isparta halkı adına burandan diyorum ki, ‘Lütfen engel olmayın, yıpratmaya kalkmayın. Biz Isparta için varız. 44 mahalle muhtarı kenetlenmiştir, Şükrü Başdeğirmen’in arkasındadır ve sonuna kadar da arkasında olacaktır” diye konuştu.

Fatih Mahallesi Muhtarı Osman Başpınar da, “Belediyemizin çalışmalarında eksiklikleri var diyorlarsa, diyen insanlar, biz 44 mahalle muhtarı olarak gelsinler bize sokak sokak nasıl iş yapıldığınız gösteririz” dedi.

“Hizmet eden her zaman eleştiriye maruz kalır”

Muhtarların ziyaretinden ve destek mesajlarından dolayı teşekkürlerini ileten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Birçok muhtar arkadaşımız ‘meyve veren ağaç taşlanır’ dedi. Tabi bunu duyunca kabulleniyoruz. Biz hizmet ediyoruz ki, bizi taşlasınlar. Atalarımız bunu güzel söylemiş. Bu ‘hizmet eden her zaman eleştiriye maruz kalır’ demektir. Ancak bunu söyleyen atamız, bugünkü şartlarla bunun böyle yapılacağını düşünmemiştir. Bu sözün ilk çıktığı zamanlarla bugünkü arasında fark olduğunu bilmemiz lazım. Bugün hangi meyveyi taşlayarak düşürüyorsunuz. Elmayı, kirazı taşlayarak mı düşürüyorsunuz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Taşlarken dikkatli olarak yapmak lazım. Yani insanları rencide edici, ağır sözlerle, iftiralarla, ailesine, eşine dostuna, memleketine zarar verecek şekilde yapılan her türlü çalışma meyveye atılan taş değildir. Bu çok yanlış bir şeydir. Bu şekilde hizmet eden arkadaşlarımıza, bizlere yapılan bu tür lafların Allah katında ne kadar günah olduğunu ve bunun hesabının da bu hayatın içerisinde veremiyorsa ahirette çok daha ağır şekilde vereceğini bilmelerini istiyorum” dedi.