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Muhtarlarla afet toplantısı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 16.11.2020 10:17 | Son Güncelleme

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce afet sırası ve afet sonrasında belediye başkanları ve muhtarların üstlenecekleri görev ve sorumlulukları konusunda toplantı düzenlendi.AFAD İl Müdürü Recep Erol Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen Süleymanpaşa Mahalle Muhtarları Toplantısında, Kaymakamlık ve Belediye ile ortaklaşa düzenlenen Deprem ve Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi Çalışmaları kapsamında bir araya geldi.Toplantıda muhtarlara bir sunum gerçekleştirilen AFAD İl Müdürü Recep Erol, TAMP-Tekirdağ Planı hakkında muhtarları bilgilendirerek, Afet ve Acil Durumlarda Afet öncesi, Afet sırası ve Afet sonrasında Belediye Başkanları ve Muhtarların üstlenecekleri görev ve sorumlulukları hatırlattı.

AFAD Tekirdağ İl Müdürlüğünce afet sırası ve afet sonrasında belediye başkanları ve muhtarların üstlenecekleri görev ve sorumlulukları konusunda toplantı düzenlendi.
AFAD İl Müdürü Recep Erol Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamlığı koordinasyonunda düzenlenen Süleymanpaşa Mahalle Muhtarları Toplantısında, Kaymakamlık ve Belediye ile ortaklaşa düzenlenen Deprem ve Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi Çalışmaları kapsamında bir araya geldi.
Toplantıda muhtarlara bir sunum gerçekleştirilen AFAD İl Müdürü Recep Erol, TAMP-Tekirdağ Planı hakkında muhtarları bilgilendirerek, Afet ve Acil Durumlarda Afet öncesi, Afet sırası ve Afet sonrasında Belediye Başkanları ve Muhtarların üstlenecekleri görev ve sorumlulukları hatırlattı. Muhtarların AFAD tarafından düzenlenen eğitim ve tatbikatlara katılmaları istendi.
Diğer taraftan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de muhtarlara bir sunum yaparak İlçedeki yapı stoku ile ilgili yapacakları çalışmalar hakkında muhtarları bilgilendirdi. Başkan Yüksel, belediye tarafından yapılacak çalışmalarda belediye yetkililerine yardımcı olunmasını ve manevi destek sağlanmasını istedi.

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