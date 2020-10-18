YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Muhtarlığı bir kez daha kura çekimine bırakmak istemiyor

Muhtarlığı bir kez daha kura çekimine bırakmak istemiyor

EDİRNE HABERLERİ  | 18.10.2020 12:30 | Son Güncelleme

Edirne'de bir köyde, rakibiyle aynı oyu aldıktan sonra kura çekimiyle göreve gelen muhtar, bir dahaki seçimlerde aynı durumu yaşamamak için gece gündüz çalışıyor - Eskikadın Köyü Muhtarı Şevket Akkurt: - "Kurayla muhtar olduk ama uzun yıllar devletime ve milletime hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğim"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'de bir köyde rakibiyle aynı oyu aldıktan sonra kura çekimiyle göreve başlayan muhtar, gece gündüz çalışarak bir dahaki seçimlerde işini şansa bırakmak istemiyor.

Eskikadın Köyü Muhtarı Şevket Akkurt, muhtarlık seçimlerinde rakibiyle 118'er oy alınca kura çekimi sonrası muhtarlık görevine başladı.

Gece gündüz çalışarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan muhtar, bir daha kuraya kalıp işini şansa bırakmak istemiyor.

Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 seçimlerinde şansının da yardımıyla kura çekimi sonrası muhtarlık görevini devraldığını anlattı.

Muhtarlığı severek yaptığını, vatandaşlara hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatan Akkurt, "Yeri geliyor vatandaşların sorunlarıyla üzülüyor, yeri geliyor sevinciyle mutlu oluyoruz. Muhtarlık böyle bir şey işte. Çok özveri isteyen bir görev. Vatandaşlarla bire bir temas ediyoruz. Onların fikirlerini alıp bir şey yapıyoruz. Köyümüze ve milletimize hizmet etmek gurur verici. Kurayla muhtar olduk ama uzun yıllar devletime ve milletime hizmet etmek için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Muhtarların en önemli görevinin, vatandaşlarla devlet arasında köprü kurmak olduğunu vurgulayan Akkurt, aynı zamanda köyde yaşayan insanların da ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Akkurt, muhtar seçildikten sonra önceki muhtardan yarım kalan işleri tamamladıklarını, çok çalışarak köylerini daha da güzelleştirmek istediklerini söyledi.

Köylerinin eksikleri için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Akkurt, "Bir yandan altyapı çalışmaları sürerken, bir yandan köyümüze taş döşeniyor. Çocuklar için oyun parkı kurulumu tamamlandı. Kısacası köyümüzün ne ihtiyacı varsa onu gidermeye çalışıyoruz. Vatandaşlar yapılan hizmetlerden mutlu oldukça bizde mutlu oluyoruz" diye konuştu.

Köyde yaşayan vatandaşlar da kura çekimiyle göreve gelse de muhtarın yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını anlattılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısıUzun sakal ve bıyıklılar için korona uyarısı
Akılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandıAkılalmaz yöntem! Kameralara böyle yakalandı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Erzincan’da yürekleri ısıtan görüntü
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
Serdar Ünsal, “Ermenistan’ın amacı Türkiye’yi savaşa çekmektir”
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
TFF 1. Lig: RH Bandırmaspor: 1 - Eskişehirspor: 1
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç güven tazeledi
İlk kez forma giydiler
İlk kez forma giydiler
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi
Şanslı 3 taraftar Denizlispor’un antrenmanını izledi

Edirne Namaz Vakitleri 18 Ekim Pazar

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
13:04
İkindi
16:04
Akşam
18:36
Yatsı
19:56

Edirne Nöbetçi Eczaneler18 Ekim Pazar

Kaya Eczanesi
Merkez
Selimiye Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Gün Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Ebru Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de asayiş değerlendirme toplantısına katıldı
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Edirne'de asayiş değerlendirme toplantısına katıldı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Edirne'de sulama kanallarında sıkışan balıklar doğal alanlarına salınıyor
Yaralıyı almak için gelen ambulans, yol çalışmasına takıldı
Yaralıyı almak için gelen ambulans, yol çalışmasına takıldı
Yaşlı Kadının Çöp Evi Görevlileri Hayrete Düşürdü
Yaşlı Kadının Çöp Evi Görevlileri Hayrete Düşürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.