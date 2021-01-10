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Muhtarlık maaşıyla mahalleye maske ve deterjan dağıttı

10.01.2021 10:47 | Son Güncelleme:
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Aksu’nun Çamköy Mahalle muhtarı Mustafa Karaçalı, iki aylık muhtarlık maaşıyla maske ve deterjan alarak mahalle sakinlerine dağıttı.Pandemi döneminde gerçekleştirdiği farklı uygulamalarla dikkat çeken Antalya’nın Aksu İlçesi, Çamköy Mahalle Muhtarı Mustafa Karaçalı, bu seferde mahallesinde bulunan bin üçyüz haneye maske ve deterjan dağıttı.

Aksu’nun Çamköy Mahalle muhtarı Mustafa Karaçalı, iki aylık muhtarlık maaşıyla maske ve deterjan alarak mahalle sakinlerine dağıttı.
Pandemi döneminde gerçekleştirdiği farklı uygulamalarla dikkat çeken Antalya’nın Aksu İlçesi, Çamköy Mahalle Muhtarı Mustafa Karaçalı, bu seferde mahallesinde bulunan bin üçyüz haneye maske ve deterjan dağıttı. Pandemi nedeniyle mahallesinin sağlığıyla çok yakından ilgilendiğini dile getiren Muhtar Karaçalı, “Mahallemizin sağlığı için 6 bin 500 adet maske ve her haneye dağıtılmak üzere deterjan aldık. Uzmanların uyarılarına kulak veriyoruz ve maske, mesafe ve temizlik konusunda mahalle sakinlerimize destek olmak istiyoruz. Hane başına 5 adet maske ve 1 adet deterjanı dağıttık. İki aylık muhtarlık maaşımı bağışlayarak, kendi imkanlarımla böyle bir proje gerçekleştirdim” dedi.
2020 yılı Nisan Ayı ve devamında sokağa çıkma yasağı olduğu zaman vatandaşın ekmeğini, tüpünü ve pazar ihtiyaçlarını karşıladıklarını da kaydeden muhtar Karaçalı, “Pandeminin başladığı günden bu yana elimden geleni yaptım. Kendi aracımla ekmek dağıttım. Yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladım. Şimdi de bu projeyle her haneye bir katkım olsun istiyorum. Pandemi bitene kadar muhtarlık olarak bu tür çalışmalara devam edeceğim” diye konuştu.

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