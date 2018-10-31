Arsoy, “Muhterem’in yüzü gülmedi” başlıklı mektubunda, arabesk müziğin Müslüm Baba’sı ile eşi Muhterem Nur’dan şöyle söz etti: “Müslüm filmi bu hafta vizyona girdi. Acılarla dolu hayatını bir kere daha seyrettik. Onunla tanışmak kısmet olmadı. Şarkılarını, tavrını, insanlığını sevdim. Onu anlamayanlara karşı hep sahip çıktım. Muhterem Nur’la ise ‘Ham Meyva’ filminde beraber oynadık. Onun da hayatı üzüntü ve çaresizliklerle dolu. Hayatına giren erkeklerden yüzü gülmedi, hiçbiri ona yar olmadı. Kaderleri birbirine benzeyen bu iki güzel insan 5 Mayıs 1986’da evlendi. Yüzleri gülüyordu. Birlikte mutluluğu yakalamışken kader yine kapılarını çaldı. 3 Mart 2013’te Müslüm Baba hayata gözlerini yumdu. Muhterem yine yalnız kaldı.”



