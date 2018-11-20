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Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 14:26 | Son Güncelleme

Bugüne kadar yaklaşık 4.5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmiyle ilgili yeni tartışma çıktı. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur " Filmden bir kuruş almadım" dedi.

Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım!

Bu sabah Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" magazin programına konuşan�Muhterem Nur ‘Yurt dışından ve Türkiye’den aldığım emekli maaşı ile ayda elime 6 bin lira geçiyor, evimin aidatı ve yanımda çalışanların maaşını verdikten sonra 2 bin TL kalıyor. Onunla geçiniyorum’ dedi.

4.5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Muhterem Nur" Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" dedi.

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MUSTAFA USLU: KENDİSİ BU FİLMİN SAHİBİDİR!

Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu " Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur.." dedi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hep acıtasyon hep reklam. Senin filmdende haberin yoktur. Yazık bu insanlara para için neler yapıyorlar
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