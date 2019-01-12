Muhterem Nur, 'Müslüm' filminin yapımcısını savcılığa şikayet etti

İstanbul’da bir otelde 8 Ocak günü engelliler yararına yapıldığı belirtilen bir açık artırmada, 6 yıl önce hayatını kaybeden arabesk müziğin ‘babası’ olarak bilinen Müslüm Gürses’in yüzük ve gömleği açık artırmayla satıldı.

Ancak Gürses’in yüzüğünü 38 yıldır parmağından hiç çıkarmadığını söyleyen Muhterem Nur, açık artırmada satılan yüzüğün ve gömleğin sahte olduğunu belirterek, ‘Müslüm’ filminin yapımcısı olan Mustafa Uslu ile vakıf hakkında savcılığa şikayette bulundu.

SATILAN YÜZÜK PARMAĞINDA, GÖMLEK İSE MÜZEDE!

Hem kamuoyunun hem de kendisinin dolandırıldığını belirten Muhterem Nur, “Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü, şuan benim parmağımda ve ölene dek çıkmayacaktır” dedi. Parmağındaki yüzüğü basın mensuplarına gösteren Muhterem Nur, açık artırma ile satılan yüzüğün imitasyon olduğunu söyledi. Muhterem Nur, açık artırmayla satılan gömleğin ise filmde kullanılan gömlek olduğunu savunarak, “Müslüm’ün bütün gömleklerini Urfa’daki müzeye bağışladım. Oradan da kimseye bir tane gömlek vermezler” diye konuştu.