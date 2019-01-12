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Muhterem Nur, 'Müslüm' filminin yapımcısını savcılığa şikayet etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in imitasyon yüzüğünü ve gömleğini açık artırmadan sattığını iddia ettiği yapımcı Mustafa Uslu hakkında suç duyurusunda bulundu. Parmağındaki yüzüğü göstererek ‘gerçek yüzük bu’ diyen Muhterem Nur, “Müslüm'ün mezarındaki taşı alıp açık artırmadan satacaklar diye korkuyorum“ dedi.

Muhterem Nur, 'Müslüm' filminin yapımcısını savcılığa şikayet etti

İstanbul’da bir otelde 8 Ocak günü engelliler yararına yapıldığı belirtilen bir açık artırmada, 6 yıl önce hayatını kaybeden arabesk müziğin ‘babası’ olarak bilinen Müslüm Gürses’in yüzük ve gömleği açık artırmayla satıldı.
Ancak Gürses’in yüzüğünü 38 yıldır parmağından hiç çıkarmadığını söyleyen Muhterem Nur, açık artırmada satılan yüzüğün ve gömleğin sahte olduğunu belirterek, ‘Müslüm’ filminin yapımcısı olan Mustafa Uslu ile vakıf hakkında savcılığa şikayette bulundu.

SATILAN YÜZÜK PARMAĞINDA, GÖMLEK İSE MÜZEDE!

Hem kamuoyunun hem de kendisinin dolandırıldığını belirten Muhterem Nur, “Eşimin yaşamı boyunca parmağından hiç çıkarmadığı yüzüğü, şuan benim parmağımda ve ölene dek çıkmayacaktır” dedi. Parmağındaki yüzüğü basın mensuplarına gösteren Muhterem Nur, açık artırma ile satılan yüzüğün imitasyon olduğunu söyledi. Muhterem Nur, açık artırmayla satılan gömleğin ise filmde kullanılan gömlek olduğunu savunarak, “Müslüm’ün bütün gömleklerini Urfa’daki müzeye bağışladım. Oradan da kimseye bir tane gömlek vermezler” diye konuştu.

“EŞİMİN İSMİNİ PARAMPARÇA EDİYORLAR”Beyaz perdeye taşınan ‘Müslüm’ filminin oldukça büyük para kazandığını belirten Muhterem Nur, “O paranın içerisinden bağışta bulunsalar çok daha makbule geçerdi. Yani 10 bin liraya, 20 bin liraya bir yüzük, gömlek satılacak… Herkes onu yapabilir. Ama milyarlar kazanan insanın bunu yapması benim için üzücü bir oldu. Eşimin ismini paramparça ediyorlar. Artık yeter” dedi.

“MEZAR TAŞINI SATMALARINDAN KORKUYORUM”

Sözlerinin devamında; “Müslüm’ün mezarındaki taşı alıp açık artırmadan satacaklar diye korkuyorum” diyen Muhterem Nur, sahte eşyaların satışını yaparak menfaat elde etmeye çalıştığını iddia ettiği Mustafa Uslu ve Engelsiz Yaşam Vakfı hakkında, “Nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla dava açılmasını talep etti. (Sözcü)


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