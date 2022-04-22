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Muhteşem Yüzyıl’ın Gevherhan Sultan’ı Aslı Tandoğan son haliyle yıllara meydan okudu! Sıfır makyaj pozuna yorum yağdı!

22.04.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Tandoğan, yıllara meydan okuyan güzelliği ile büyüledi. Sosyal medya hesabından paylaştığı makyajsız fotoğrafına hayranlarından yorum yağdı. Muhteşem Yüzyıl’ın Gevherhan Sultan’ı Aslı Tandoğan'ın sıfır makyaj pozu çok beğenildi.

Muhteşem Yüzyıl’ın Gevherhan Sultan’ı Aslı Tandoğan son haliyle yıllara meydan okudu! Sıfır makyaj pozuna yorum yağdı!

Dudaktan Kalbe dizisi ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Tandoğan, güzelliği ile de çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor. Tandoğan, yıllara meydan okuduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir kare ile gösterdi. Sıfır makyajlı halini paylaşan Aslı Tandoğan, hayranlarından tam not aldı.

HERKESİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI!

Dudaktan Kalbe dizisi ile ünlenen ve en son Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gevherhan Sultan olarak izlediğimiz Aslı Tandoğan, uzun bir süredir ekrandan uzak bir hayat süren Aslı Tandoğan, sosyal medyada makyajsız halini paylaştı.

Muhteşem Yüzyıl’ın Gevherhan Sultan’ı Aslı Tandoğan son haliyle yıllara meydan okudu! Sıfır makyaj pozuna yorum yağdı!

Kırk yaşının üzerinde olan ancak yaşından daha küçük gösteren Aslı Tandoğan, makyajsız hali ve doğal görüntüsü ile kendisine hayran bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Tandoğan
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