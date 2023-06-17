Müjde Uzman sere serpe uzandı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman düzgün fiziği ve oyunculuğu ile beğeni topluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Uzman sere serpe uzanarak sütyenli poz verdi.

Ünlü isim paylaşımına "Uçurumlar, boşluk, deniz, doğa, sessizlik... Huzurum budur" notunu düştü.

Dizide Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah Bey ile aralarında bir yakınlık başlayan Müjde Uzman'ın pozlarına takipçileri "Abdullah görmesin", "Harika bir kadınsın", "Yine zirvedesin" yorumlarında bulundu.

38 yaşındaki ünlü ismin pozlarına yorum yapanlar arasında Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz da yer aldı. Oflaz "Bunu hak ettin" notunu düştü.

İlk olarak Paramparça Aşklar dizisinde rol alan Müjde Uzman 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal'in kadrosuna katıldı.

Müjde Uzman'ın rol aldığı yapımlar arasında Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey de yer alıyor.



