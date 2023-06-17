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Müjde Uzman sere serpe uzandı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı

17.06.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti’nde Alev karakterine Müjde Uzman hayat veriyor. Dizide güzelliği ile adeta büyüleyen Uzman sütyenli pozlarıyla dikkat çekti.

Müjde Uzman sere serpe uzandı! Sütyenli pozuna beğeni yağdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman düzgün fiziği ve oyunculuğu ile beğeni topluyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Uzman sere serpe uzanarak sütyenli poz verdi.

müjde-uzman-sere-serpe-uzandı

Ünlü isim paylaşımına "Uçurumlar, boşluk, deniz, doğa, sessizlik... Huzurum budur" notunu düştü.

müjde-uzman-sütyenli-poz-verdi

Dizide Settar Tanrıöğen'in hayat verdiği Abdullah Bey ile aralarında bir yakınlık başlayan Müjde Uzman'ın pozlarına takipçileri "Abdullah görmesin", "Harika bir kadınsın", "Yine zirvedesin" yorumlarında bulundu.

müjde-uzman-sütyensiz-poz-verdi

38 yaşındaki ünlü ismin pozlarına yorum yapanlar arasında Survivor'ın ilk kadın şampiyonu Merve Oflaz da yer aldı. Oflaz "Bunu hak ettin" notunu düştü.

müjde

İlk olarak Paramparça Aşklar dizisinde rol alan Müjde Uzman 2010 yılında Kapalıçarşı ve Aşk Bir Hayal'in kadrosuna katıldı.

kızılcık-şerbeti

Müjde Uzman'ın rol aldığı yapımlar arasında Bir Çocuk Sevdim, Muhteşem Yüzyıl, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kiralık Aşk, Savaşçı ve Evlilik Hakkında Her Şey de yer alıyor.

müjde-uzman-göğüs-dekolteli-pozuyla-nefes-kesti

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