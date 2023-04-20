Mukan Kağan kimdir, kimin oğlu? Mukan Kağan hangi devletin hükümdarıdır?

Göktürk Devleti’nin en parlak dönemini yaşadığı yıllarda hükümdarlık görevini sürdüren Mukan Kağan, Avarları siyasi yönden etkisiz hale getirmesiyle dikkat çekmiştir. Mukan Kağan, Göktürk Devleti’nin Orta Asya bölgesinde güçlenmesini sağlayan hükümdardır. Çin kaynaklarında Juan-Juan olarak adlandırılan Avarlara son veren Mukan Kağan, başarılarıyla yaşadığı döneme iz bırakmıştır. Çin hariç Göktürk Devleti çevresindeki diğer toprakları ele geçiren ve ülke sınırlarının genişlemesinde rol oynayan kağan, güçlü askeri kimliği ile ön plana çıkmıştır. Cücenleri ortadan kaldırması ve Kırgızları hakimiyeti altına alması da Mukan Kağan’ın önemli başarıları arasında yer alır. Mukan Kağan, güçlü ve cesur kararları ile Türk tarihinin ve kültürünün farklı toplumlara aktarılmasında rol almıştır.

Mukan Kağan kimdir?

Türk adını tarihte ilk defa kullanan Göktürk Devleti’nin en parlak dönemi Mukan Kağan zamanında yaşanmıştır. İyi ve etkili bir hükümdar olan Mukan Kağan, amcası İstemi Yabgu’yla birlikte devlet yönetimini sürdürmüştür. Orta Asya bölgesinde en geniş sınırlara ulaşan Göktürk Devleti, Mukan Kağan döneminde komşu ülkeler üzerinde siyasi ve ekonomik açıdan baskı kurmuştur. 553 ve 572 yılları arasında hükümdarlık görevinde bulunan Mukan Kağan, Doğu tarafında Kitanları, Kuzeyde ise Kırgızları etkisi altına almıştır. Devletin Batı bölümünde yönetimi sürdüren amcası İstemi Yabgu’nun faaliyetleri sonucu, Maveraünnehir Devleti ve Ak Hun Devleti Çinlilerden yardım istemiştir. Mukan Kağan bu devletlere gönderilen Çin kaynaklarının ulaşmasını engelleyerek, bölgede yaşanan siyasi olayların yön değiştirmesini sağlamıştır.

Heybetli ve sert görünümlü olarak Çin kaynaklarında tasvir edilen Mukan Kağan, Doğu bölgesindeki Kitanlıların askeri ve siyasi gücünü kırarak Göktürk Devleti’nin bağımsızlığını korumuştur. Siyasi yönetimde taviz vermeyen Mukan Kağan aldığı etkili kararlarla Göktürkleri en geniş sınırlara ulaştırmış ve halkın ferah içinde yaşamasına katkı sağlamıştır. Tarihi kaynaklar incelendiğinde de Mukan Kağan’ın devlet idaresini ve bağımsızlığını her olayda ön planda tuttuğu görülebilir. Tavizsiz siyaset izleyen kağan, “Bağan Kağan” olarak da bilinir.

Mukan Kağan hangi devletin hükümdarıdır?

Mukan Kağan, 552 yılında Ötüken civarında kurulan Göktürk İmparatorluğu’nun hükümdarıdır. Yaklaşık 20 yıl hükümdarlık görevini sürdüren Mukan Kağan, Göktürklerin en güçlü dönemini yaşamasını sağlamıştır. Etkili siyaseti ve askeri gücü ile öne çıkan kağan, Göktürklerin güçlenmesinde rol oynamıştır. Ayrıca Mukan Kağan, küçük yaştan itibaren edindiği devlet yönetimi ve askeri alandaki bilgi birikimiyle dikkat çeker.

Mukan Kağan kimin oğlu?

Göktürklerin en parlak döneminin yaşandığı çağda hükümdarlık sürdüren Mukan Kağan, Aşina soyuna mensup Bumin Kağan’ın oğludur. Bumin Kağan 552 yılında Göktürk Devleti’nin kurulmasında rol almıştır. Devlet kurulmadan önce Avarlar etkisi altında bulunan Göktürkler isyan başlatmıştır. İsyan döneminde küçük yaşta olan Mukan Kağan, babasının yanında yer almıştır. Babası Bumin Kağan ve amcası İstemi Yabgu ile birçok sefere de katılan Mukan Kağan, küçük yaştan itibaren devlet yönetimi hakkında bilgi sahibi olmaya başlamıştır. Babasının ölümü sonrasında tahta geçen Mukan Kağan, devlet içinde iç karışıklıkların oluşmasını engelleyerek Göktürklerin bölgede siyasi ve askeri güç olmasını sağlamıştır.