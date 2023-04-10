EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Bumin Kağan kimdir, hangi devleti kurdu? Bumin Kağan'ın hayatı nasıldı, diğer adı nedir?

Bumin Kağan kimdir, hangi devleti kurdu? Bumin Kağan'ın hayatı nasıldı, diğer adı nedir?

31.03.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göktürk Devleti’nin kurulmasında rol oynayan Bumin Kağan, tarihte büyük başarılarıyla bilinir. Aşina sülalesinin ve diğer Türk boylarının önderliğini sürdürmüş olan Bumin Kağan, Çin üzerinde egemenlik kurmaya başlayan Tabgaç Devleti’nin sınırlarını işgal etmesiyle dikkat çekmiştir. Türk tarihinde önemli yere sahip Bumin Kağan, Cücenlere karşı savaşarak, Çin ile olumlu ilişkiler kurmuştur. Göktürklerin Orta Asya’da geniş sınırlara ulaşmasına öncülük etmiştir. Bumin Kağan kimdir?

Bumin Kağan kimdir, hangi devleti kurdu? Bumin Kağan'ın hayatı nasıldı, diğer adı nedir?

Bumin Kağan, büyük başarılarından dolayı “İllig Kağan” unvanını almıştır. Türk boylarını tek çatı altında toplayan ve güçlü merkezi otorite kuran Bumin Kağan, Avarları yenilgiye uğratarak Batıya doğru sürmüştür. Cücenler üzerinde baskı kuran Bumin Kağan, Çin prensesiyle evlendikten sonra Ötüken yakınlarında Göktürk Devleti’ni kurmuştur. Çin’in iç karışıklık yaşaması, Bumin Kağan’ın devlet kurma sürecinde daha rahat hareket etmesini sağlamıştır. Doğrudan doğruya ilk Türk adını taşıyan devletin kurucusu Bumin Kağan, 551 yılında Prenses Chang’le evlenerek, Batı Vey Hanedanı ile akrabalık kurmuştur. Bağlı kaldığı Cücenlere son verdikten sonra Göktürk Devleti’ni kurmuştur.

Balamir Kağan kimdir? Balamir Kağan kimdir?

Bumin Kağan kimdir?

Bumin Kağan, Töles ve Göktürk toplumlarını tek bayrak altında toplayarak, Göktürk Devleti’ni kuran hükümdardır. Babası Nadulu Türk aşiretine mensup Bumin Kağan, Çinlilerin iç karışıklıklarından yararlanarak Göktürk Devleti’ni kurmasıyla dikkat çeker. Devletin Batı kanadını kardeşi İstemi Yabgu yönetimine devreden kağan, Doğa bölümünün yönetiminde etkili olmuştur. Bumin Kağan öncülüğünde kurulan ve bulunduğu coğrafyada uzun süre hüküm süren devlet, “Köktürk” adıyla da bilinir. Türk tarihiyle ilgili en eski yazılı kaynaklara da Bumin Kağan öncülüğünde kurulan ve tarihte ilk defa Türk adını alan Göktürklerde rastlanmıştır.

Uygur Devleti kurucusu kimdir? Uygur Devleti kurucusu kimdir?

Bumin Kağan hangi devleti kurdu?

Bumin Kağan, Orta Asya’da yaklaşık 200 yıl egemenlik süren Göktürk İmparatorluğu’nun kurucusudur. Bumin Kağan hakimiyetinde yer alan Türk boyları, demircilikle uğraşmıştır. Üretilen silahları bölgedeki Cücenlere satarak ticari faaliyetlerini sürdüren boylar, dayanıklı silah üretimleriyle Batı Vey ile ticari ilişkilere başlamıştır. Zaman içinde oluşan siyasi gelişmeler ve boyların birlik olması, Göktürk Hükümdarlığı’nın kurulmasını sağlamıştır. Hun ailesine mensup Göktürkler, Bumin Kağan döneminde Çinlilerle de ticari ve siyasi ilişkiler yaşamıştır. Bunun yanı sıra Göktürk İmparatorluğu, Türk toplumunun yerleşik hayata geçmesinde önemli rol oynamıştır.

Göktürk Devleti ne zaman ve nerede kuruldu? Göktürk Devleti ne zaman ve nerede kuruldu?

Bumin Kağan'ın hayatı nasıldı?

Bumin Kağan, Aşina kabilesinin liderliğini sürdürmüştür. Kağan öncülüğünde toplanan Köktürkler, Juan-Juan ülkesine yaptıkları seferler ile toplumlu yenilgiye uğratmıştır. Juan-Juan halkı Çin topraklarına sığınarak, bölgedeki etkinliğini yitirmiştir. Daha sonra Bumin Kağan, Çinli prensesle evlenmiş ve 552 yılında Cücenlere ağır yenilgi yaşatmıştır. Bölgede güçlenen ve Çinlilerin iç karışıklıklarından yararlanan Bumin Kağan, Göktürk Devleti’nin Ötüken çevresinde kurulmasını sağlamıştır.

Devletin Batı kanadını kardeşi İstemi Yabgu yönetimine bırakmıştır. Bunun yanı sıra Orhun Nehri yakınlarında keşfedilen Kül Tigin Yazıtları’nda da Bumin Kağan’ın bahsi geçmektedir. Yazıtta Bumin Kağan’ın, cesareti ve üstün başarılarından söz edilmiştir. Aşina soyundan gelen kağan, Türk toplumlarını tarihi sahnede ikinci defa aynı bayrak altında toplamıştır. İç Asya bozkırlarında kurulan Göktürk Devleti, Bumin Kağan öldükten sonra da komşu devletlerle siyasi ve ticari ilişkilerini sürdürmüştür.

İslamiyet'in kabulünden önce kurulan Türk devletleri nelerdir? İslamiyet'in kabulünden önce kurulan Türk devletleri nelerdir?

Bumin Kağan'ın diğer adı nedir?

Ötüken merkezli Göktürk İmparatorluğu’nu kuran Bumin Kağan, Orta Asya’Da gösterdiği üstün başarılar sonucunda “İllig Kağan” unvanını almıştır. Göktürk toplumunun uzunca bir süre bağlı kaldığı Cücen Federasyonu’nu çökerten Bumin Kağan, büyük savaş başarıları ile bölgede söz sahibi olmuştur. Federasyonun çökmesini sağlayan kağan, yeni unvanı sonrasında Göktürk Devleti’nin kurulmasını sağlamıştır.

Göktürklerde halkı doyurmanın ve giydirmenin kağanın görevi olduğunu inanılmıştır. Ayrıca devlet yönetiminde kanunları düzenleme görevi de kağanlara verilmiştir. Bumin Kağan önderliğinde kurulan Göktürkler, devlet yönetiminde meclis yapısını kullanmalarıyla da dikkat çekmiştir. Göktürk İmparatorluğu, Bumin Kağan’ın siyasi ve ticari başarıları sonrası kurulmuş, Türk kültürünün Orta Asya’da yayılmasında etkili olmuştur.

Göçebe yaşam tarzı nedir? Göçebe yaşam tarzı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 asal sayı mıdır? 1 asal sayı mıdır?
AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023AÖF sınav soruları ve cevap anahtarı 2023
AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI: 2023 AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta?
Anahtar Kelimeler:
Bumin Kağan Çin Tarih çinliler devlet göktürk göktürk alfabesi göktürkler

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

Bayram tatili ile ara tatil birleşecek mi? 2023 tatil tarihleri

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

MSÜ SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023: ÖSYM AİS ekranı ile 2023 MSÜ sınav soruları ve cevapları PDF olarak burada!

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

YDS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI 2023! YDS soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM AİS ekranı...

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

KPSS 2023/4 MEB sözleşmeli personel sonuçları açıklandı!

İlginizi Çekebilir

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

İhanetin böylesi! 12 yıllık kocası meğerse başka bir kadınla evliymiş...

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Cinsiyetsiz evlilik içindeydi! “Bir penis fotoğrafı görünce...”

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Kalite, konfor, şıklık bir arada! Spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Küçük çocuğu önce dudağından öptü sonra “Dilimi em” dedi

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Karısının sosyal medyadaki haliyle evdeki halini kıyaslayınca...

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Bugün indirimlerin son günü! Bütçe dostu alışveriş imkânını kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.