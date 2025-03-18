Mukbang ne demek? Mukbang akımı nedir?

İnternette birçok akım ortaya çıkmaktadır. Güney Kore'de ortaya çıkan mukbang ise insanların büyük porsiyonlarda yemek yediği ve bunu çevrim içi platformlarda yayınladığı bir içerik türüdür. Canlı yayınlar veya önceden kaydedilmiş videolar şeklinde sunulan bu akımda, izleyicilere yemek yeme deneyimini görsel ve işitsel olarak hissettirmek amaçlanmaktadır.

Mukbang ne demek?

Mukbang, Güney Kore'de ortaya çıkan ve bir kişi veya kişilerin büyük porsiyonlarda yemek yerken bunu canlı yayında veya video olarak paylaşmasını ifade eden bir internet akımıdır. Genellikle YouTube TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında popüler olan bu içeriklerde, yemek deneyiminin görsel ve işitsel olarak izleyicilere aktarılması sağlanır. Amaç da budur.

Mukbang videoları, yalnızca yemek tüketimini göstermekle kalmaz. Bazen sunucunun izleyicilerle sohbet ettiği interaktif bir format da içerebilir. Bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eğlenceli ve ilgi çekici bulunmasına rağmen aşırı yemek tüketimini teşvik edebileceği için eleştirilere de konu olmaktadır.

Mukbang akımı nedir?

Mukbang akımı, yemek yiyen kişilerin bu anlarını canlı yayında veya video olarak paylaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bir internet trendidir. İlk olarak Güney Kore’de popüler hale gelmiştir. Bu akım, zamanla dünya genelinde ilgi görmüş ve farklı kültürlere uyarlanmıştır. Özellikle mukbang videoları farklı nedenlerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

Bu akımın bir alt dalı olan mukbang ASMR, yemek yerken çıkan sesleri ön plana çıkaran bir içerik türüdür. Çıtır çıtır atıştırmalıklar, soslu yiyeceklerin kaşıklanışı veya içeceklerin yudumlanması gibi detaylar ön plana çıkartılır.

Mukbang içeriklerinde tüketilen yiyecekler de büyük önem taşır. Mukbang yemekleri genellikle bol porsiyonlu, iştah açıcı ve görsel olarak çekici yiyeceklerden oluşur. Deniz ürünleri, dev burgerler, bol soslu makarnalar ve geleneksel Kore yemekleri genelde bu akımı deneyenler tarafından en çok tercih edilenler arasındadır. Türkiye’de de bu akıma ilgi büyüktür ve Türkçe mukbang içerikleri üreten birçok yayıncı vardır.