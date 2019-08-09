Mükemmel bir poz olacakken kareye giren o amca!

İnsanın anı biriktirmesinin en güzel yollarından biri, belki de birincisi fotoğraf çektirmektir. Özel günlerde, seyahatlerde, düğünde, sevdikleriyle birlikte, vs. fotoğraf çektirmek son derece keyifli bir aktivitedir. Ancak o güzel anları ölümsüz kılarken bazen işler hiç de planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Son derece güzel olabilecek bir kare, elinizde olmayan sebeplerden dolayı komik bir kareye dönüşebiliyor.
İşte o mükemmelin ucundan dönüp komediye dönüşen kareler...
'Sualtının Göbeklitepesi' gün yüzüne çıkıyor
Bayram tatilinin gözdesi Gökçeada
300 polis dünyaca ünlü barlar sokağına girdi! Didik didik arandılar
Cezaevinde 110 mahkum zehirlendi! 14'ü hastaneye kaldırıldı
Tüm işlem 4 saat sürüyor: Hata payı 80 mikrondan daha az
2700 TL vermemek için 60 kilo verdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum