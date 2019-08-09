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Mükemmel bir poz olacakken kareye giren o amca!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 09.08.2019 13:56 | Son Güncelleme

Her şeyin çok güzel ayarlandığı, her detayın itinayla düşünüldüğü fotoğraflar vardır, ta ki bazı şeyler ters gidene kadar... Mükemmel olmanın ucundan dönmüş o komik fotoğrafları sizler için derledik. Hepimizin başına gelmiş olması muhtemel bu anlara bakıp bakıp gülmeniz dileğiyle...

Mükemmel bir poz olacakken kareye giren o amca!

İnsanın anı biriktirmesinin en güzel yollarından biri, belki de birincisi fotoğraf çektirmektir. Özel günlerde, seyahatlerde, düğünde, sevdikleriyle birlikte, vs. fotoğraf çektirmek son derece keyifli bir aktivitedir. Ancak o güzel anları ölümsüz kılarken bazen işler hiç de planlandığı gibi gitmeyebiliyor. Son derece güzel olabilecek bir kare, elinizde olmayan sebeplerden dolayı komik bir kareye dönüşebiliyor.

İşte o mükemmelin ucundan dönüp komediye dönüşen kareler...

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