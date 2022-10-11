MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mükemmel Eşleşme dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

Mükemmel Eşleşme dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

11.10.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlarda yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor. Kusursuz Kiracı ve Gül Masalı dizilerinin ardından TRT 1'de ekrana gelen Mükemmel Eşleşme isimli dizi de ekrana veda ediyor. Mükemmel Eşleşme dizisi 13. bölümüyle final yapacak.

Mükemmel Eşleşme dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

TRT'nin Birol Güven imzalı dizisi ‘Mükemmel Eşleşme’ için final kararı alındı. Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral gibi isimler yer alıyordu.

me3

13. BÖLÜMLE VEDA EDECEK!

Birol Güven'in senaryosunu kaleme aldığı dizi 13. bölümde final yapacak. Mükemmel Eşleşme'nin final bölümü 12 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak.

me11

Romantik komedi türündeki dizi, annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin aile olma hikâyesini konu alıyor.

Gül Masalı dizisi reytinglere yenildi! Final tarihi belli olduGül Masalı dizisi reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başörtüsü tartışmaları diziye konu oldu! Sosyal medyaya damga vurdu! "Özgürlük düşmanı, faşist..."Başörtüsü tartışmaları diziye konu oldu! Sosyal medyaya damga vurdu! "Özgürlük düşmanı, faşist..."
"Deri taytım çok sevildi" dedi yine giydi! "Deri taytım çok sevildi" dedi yine giydi!
Sosyal medya onları konuşuyor! İşte sebebiSosyal medya onları konuşuyor! İşte sebebi
Anahtar Kelimeler:
reyting dizi Asuman Dabak ele altın istanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

TOKİ arsa ve iş yerleri nerede olacak?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından peş peşe müjdeleri açıkladı! Öğrencilere ulaşım desteği ve esnafa yeni kredi paketi...

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

'EYT sonrası onlar daha fazla maaş alacak'

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

Bu kış havalar nasıl olacak? 'La Nina' kışı uyarısı

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Tüm hedefler vuruldu... Avrupa'da yeni enerji krizi yolda

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Tüm hedefler vuruldu... Avrupa'da yeni enerji krizi yolda

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Ağrı kesicileri çöpe atın: İltihabı kurutur, bünyeyi güçlendirir

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.