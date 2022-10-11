Mükemmel Eşleşme dizisi ekrana veda ediyor! Final tarihi belli oldu

TRT'nin Birol Güven imzalı dizisi ‘Mükemmel Eşleşme’ için final kararı alındı. Ahmet Kayakesen, Gizem Sevim, Ayşegül Günay, Asuman Dabak, Volkan Severcan, Ayhan Taş, Eylül Öztürk, Cem Zeynel Kılıç, Ayşen Sezeral gibi isimler yer alıyordu.
Birol Güven'in senaryosunu kaleme aldığı dizi 13. bölümde final yapacak. Mükemmel Eşleşme'nin final bölümü 12 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanacak.
Romantik komedi türündeki dizi, annelerinin vesile olmasıyla tanışan iki gencin aile olma hikâyesini konu alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum