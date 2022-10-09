Gül Masalı dizisi reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu

Fox'ta ekrana gelen Kusursuz Kiracı'nın ardından ATV'de yaz aylarında yayınlanmaya başlayan Gül Masalı dizisi de reytinglere yenildi. Başrollerinde Gülper Özdemir (Gonca Aydın), Erdem Kaynarca (Toprak Atabey), Sarp Can Köroğlu (Arda Seçkin), Zehra Yılmaz (Ece Kardaş), Bülent Düzgünoğlu, Gülçin Hatıhan, Arif Pişkin, Suat Sungur, Sait Genay ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun rol aldığı Gül Masalı'nın ekran yolculuğu bitiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri Isparta'da devam eden dizinin 17. bölümde final yapacak. Pastel Film imzalı dizinin final bölümü 16 Ekim'de ekrana gelecek.

GÜL MASALI KONUSU

Gül Masalı, annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın ve Isparta'nın önde gelen ailelerinden Atabey ailesinin oğlu Toprak'ın hikayesini konu alıyor.

Yapımını Pastel Film'in, yapımcılığını Efe İrvül ve Yaşar İrvül'ün üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Şentürk oturuyor. Projenin senaryo süpervizörlüğünü Can Sinan üstlenirken,Alper Çağlayan kaleme alıyor.



