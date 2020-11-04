Mükemmel kıvamlı ve bol köpüklü Türk kahvesinin sırrı bakın neymiş!

En güzel sohbetlerin eşlikçisi, tadı da hatırı da sayılır bir içecek olan Türk kahvesinin bol köpüklüsü makbuldür. Kahve pişirmek çok basit gibi görünse de aslında birçok kişi gerçek kıvamını tutturamaz.

İYİ BİR KAHVE İÇİN BAKIR CEZVE KULLANIN

Lezzetli bir kahve içmek istiyorsanız pişirme aşamasında mutlaka bakır cezve kullanmalısınız. Cezvenin büyüklüğünü ise kaç bardak kahve yapacağınıza göre belirlemelisiniz.

Köpüklü bir Türk kahvesi için ise soğuk su kullanmak şart. Lezzetini bozmamak için ise musluk suyu değil hazır su kullanmanız tavsiye edilir.

KIVAM İÇİN KAHVENİN ORANINI DOĞRU BELİRLEYİN

Bir fincan Türk kahvesi için dolu dolu 2 çay kaşığı kahve kullanmalısınız. Böylelikle kahvede doğru kıvamı tutturmuş olacaksınız. Sonrasında damak tadınıza göre şeker ilavesi yapabilirsiniz.

Kahveyi pişirirken ise sabırlı davranmalısınız. En lezzetli kahve kısık ateşte, usul usul pişendir. Bu yüzden ocağın en küçük gözünü, en kısık seviyeye getirin ve bakır cezvenizi üzerine yerleştirin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yaklaşık 4 dakika boyunca cezveye dokunmayın. Kahve kabarınca cezveyi ocaktan alın ve fincanlara köpüğü eşit olacak şekilde dağıtın. Sonrasında kalan kahveyi bir kez daha kaynatın ve fincanlara pay edin. Afiyet olsun!



