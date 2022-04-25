Muleka'ya yan bakılmıyor! Kasımpaşa'nın yıldızı bu kez de Beşiktaş'ı yıktı geçti...

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Aleks Taşçıoğlu üstlendi. Yükselen grafiğiyle kendinden söz ettiren Kasımpaşa, Beşiktaş'ı da devirip önümüzdeki sezon için iddialı olmak istiyordu. Beşiktaş'ta Avrupa kupalarına katılma şansının devam etmesi için dolu tribünler önünde 3 puan peşindeydi. Karşılıklı ataklara sahne olan maçı Kasımpaşa 3-0 kazandı ve yükselişini sürdürdü.

MULEKA YİNE ATTI!

Maçın 20. dakikasında Kasımpaşa korneri kullandı, devamında içeri çevrilen topta Spajic topa dokundu, Muleka harika döndü, vurdu ve fileleri sarstı. Yıldız oyuncu 10. maçında 10. golünü attı! Kasımpaşa 1-0 öne geçti.

İLK YARI BİTERKEN 2-0 OLDU

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına gelirken Kasımpaşa'da Hadergjonaj uzun oynadı, Ouannes savunma arkasına sarkıp karşı karşıya kaldığı Ersin'in üzerinden topu ağlara yolladı. Takımlar soyunma odasına 2-0'la girdi.

MULEKA ATMAYA DEVAM EDİYOR!

Maçın sonlarına doğru Muleka tekrar sahneye çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan yıldız oyuncu topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte son 10 maçta 11. golünü atmış oldu.

VALERİEN ISMAEL YÖNETİMİNDE 4. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. kez sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, Ismael'in teknik direktörlüğünde 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerken, GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi.

Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup edebilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.

PJANİC 10 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş’ın Bosna Hersekli orta saha oyucusu Miralem Pjanic, 10 maçlık aranın ardından ilk 11’de sahaya çıktı. Kart cezalısı olduğu Adana Demirspor maçında takımını yalnız bırakan Pjanic, sakatlığı dolayısıyla Altay, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Hatayspor mücadelelerinde de forma giyemedi. Trabzonspor, Alanyaspor ve Giresunspor maçlarında oyuna sonradan dahil olan Pjanic, Kasımpaşa maçıyla birlikte ilk 11’deki yerini aldı.

TARAFTARDAN DESTEK

Siyah-beyazlı ekibi, Kasımpaşa karşılaşmasında taraftarları yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar tribünlerdeki yerlerini aldı.



