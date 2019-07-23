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Mülteci krizini anlatan iki filmin baş kahramanı Angela Merkel

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SİNEMA TV  | 23.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

Almanya’nın ZDF ve ARD televizyonları, Başbakan Angela Merkel’i ve 2015’teki mülteci krizini merkezine alan iki filmle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Mülteci krizini anlatan iki filmin baş kahramanı Angela Merkel

Almanya’nın ZDF ve ARD televizyonları, mülteci krizine odaklanan iki filmi ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Bu filmlerin baş kahramanı ise; Almanya Başbakanı Angela Merkel. 2015 yılındaki mülteci krizine odaklanan filmlerden birinin tarihi, olayın yıldönümü olan 4 Eylül’de gösterilecek.

Altyazı Sinema Dergisi’ne göre, 90 dakikalık ZDF yapımı Stunden der Entscheidung – Angela Merkel und die Flüchtlinge (Karar Saatleri-Angela Merkel ve Mülteciler), Merkel’in görev süresi boyunca yaşadığı en zor ve belirleyici günlerden biri olan 4 Eylül 2015’in yıldönümü ilk kez ekrana gelecek.

Hem kurmaca hem de belgesel unsurları taşıyan film, Merkel’i ülkenin sınırını Budapeşte’den yola çıkmış binlerce sığınmacıya açma kararını almaya sürükleyen gergin saatleri ele alıyor.

Filmin Merkel dışındaki başlıca karakterlerinden biri, 25 yaşındaki Suriyeli mülteci Mohammad Zatareih.

Türkiye ve Yunanistan üzerinden Macaristan’a ulaşan Zatareih, 25 Ağustos 2015’te Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından atılan ve kayıt olmamış mültecilerin Almanya’ya kabul edileceğini belirten tweet üzerine 2 binin üzerinde mültecinin batıya, Almanya’ya doğru başlattığı tarihi yürüyüşün figürlerinden biriydi.

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Filmde Merkel’i, birkaç TV yapımının yanı sıra 2009’da Oscar ödülü kazanan kısa film Spielzeugland’da rol almış olan Heike Reichenwallner canlandırıyor.

Zatareih rolünde ise, en çok Fack ju Göhte isimli komedi filmi serisindeki Burak karakteriyle tanınan ve Almanya vatandaşı olan Kürt oyuncu Aram Arami var.

ARD yapımı diğer Merkel filmi, Die Welt gazetesi yazarlarından Robin Alexander’in Merkel’in mülteci politikasını anlatan bestseller kitabı ‘Die Getriebenen’e dayanıyor.

ZDF yapımından farklı olarak tamamen kurmaca çekimlerden oluşacak filmde Merkel’i, TV serisi Polizeiruf 110’un oyuncularından Imogen Kogge canlandırıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Angela Merkel ZDF ARD Stunden der Entscheidung – Angela Merkel und die Flüchtlinge

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