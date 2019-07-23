Mülteci krizini anlatan iki filmin baş kahramanı Angela Merkel

Almanya’nın ZDF ve ARD televizyonları, mülteci krizine odaklanan iki filmi ekranlara getirmeye hazırlanıyor. Bu filmlerin baş kahramanı ise; Almanya Başbakanı Angela Merkel. 2015 yılındaki mülteci krizine odaklanan filmlerden birinin tarihi, olayın yıldönümü olan 4 Eylül’de gösterilecek.

Altyazı Sinema Dergisi’ne göre, 90 dakikalık ZDF yapımı Stunden der Entscheidung – Angela Merkel und die Flüchtlinge (Karar Saatleri-Angela Merkel ve Mülteciler), Merkel’in görev süresi boyunca yaşadığı en zor ve belirleyici günlerden biri olan 4 Eylül 2015’in yıldönümü ilk kez ekrana gelecek.

Hem kurmaca hem de belgesel unsurları taşıyan film, Merkel’i ülkenin sınırını Budapeşte’den yola çıkmış binlerce sığınmacıya açma kararını almaya sürükleyen gergin saatleri ele alıyor.

Filmin Merkel dışındaki başlıca karakterlerinden biri, 25 yaşındaki Suriyeli mülteci Mohammad Zatareih.

Türkiye ve Yunanistan üzerinden Macaristan’a ulaşan Zatareih, 25 Ağustos 2015’te Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından atılan ve kayıt olmamış mültecilerin Almanya’ya kabul edileceğini belirten tweet üzerine 2 binin üzerinde mültecinin batıya, Almanya’ya doğru başlattığı tarihi yürüyüşün figürlerinden biriydi.