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Multinet Up'ta üst düzey atamalar

09.05.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Multinet Up'ta üye iş yeri ve iş birlikleri genel müdür yardımcılığı görevine Erem Çakıroğlu, Multinet Up Dijital Genel Müdür Yardımcılığı ve gruba bağlı teknoloji şirketi inventiv'in genel müdürlüğü görevine Çağlayan Yıldırım atandı

İSTANBUL (AA) - Multinet Up'ta üye iş yeri ve iş birlikleri genel müdür yardımcılığı görevine Erem Çakıroğlu, Multinet Up Dijital Genel Müdür Yardımcılığı ve gruba bağlı teknoloji şirketi inventiv'in genel müdürlüğü görevine Çağlayan Yıldırım getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çakıroğlu, Multinet Up Üye İş Yeri ve İş Birlikleri Genel Müdür Yardımcısı olarak Multinet Up’ın 55 binden fazla işletmeyi kapsayan üye iş yeri ağının yönetimine liderlik edecek.

Çakıroğlu ayrıca farklı sektörlerden tedarik anlaşmaları ile Multinet Up’ın paydaşları için maliyet düşürücü çözümler oluşturmak ve Türkiye’nin önde gelen organizasyonları ile Multinet Up çözümlerinin çatı anlaşmalarını hayata geçirmekten sorumlu olacak.

2005 yılında FMV Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Erem Çakıroğlu, aynı yıl içinde Yurtiçi Kargo’da bilgi sistemleri özel projeler iş analisti olarak başladığı görevini 2008 yılına kadar sürdürdü.

2008’de Mercedes-Benz Türk’te çalışmaya başlayan Çakıroğlu, 3 sene IT biriminde satış ve satış sonrası süreç ve uygulamalardan sorumlu analist görevini, ardından da hafif ticari araç ve kamyon filo biriminde özel müşteriler müdürü rolünü üstlendi.

Multinet Up bünyesine 2017’de üye iş yeri müdürü olarak katılan Çakıroğlu, 2019’da üye iş yeri ve iş birlikleri direktörü görevine getirildi.

Multinet Up Dijital Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Çağlayan Yıldırım ise Multinet Up’ın kurumsal müşterilerine, üye iş yerlerine ve kart kullanıcılarına sunduğu uçtan uca dijital çözümlerinin teknoloji altyapısının yönetilmesine liderlik edecek. Multinet Up ekosistemindeki kurumların dijital yetkinliklerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalardan da sorumlu olacak Yıldırım, aynı zamanda, gruba bağlı iştiraklerden inventiv’in CEO'su olacak.

2013’te Multinet Up’a yazılım geliştirme yöneticisi olarak katılan ve 2016’da ürün müdürü ve ürün yönetimi direktörlüğüne getirilen Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Kariyerine 2008-2013 yılları arasında Agile Değişim ve Eğitim Şirketi olan ACM'de yazılım takım lideri olarak başladı. ACM bünyesinde yer alan Yurtiçi Kargo’da proje yöneticisi olarak 2 yıl çalışan Yıldırım, Multinet Up’a katılmadan önce Minti Games mobil oyun geliştirme şirketinde yazılım geliştirme yöneticisi olarak 2 yıl görev aldı.

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