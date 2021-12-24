MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor

İSTANBUL (AA) - MultiNet'in firmalara sunduğu vergi avantajı, 2022 için günlük yemek bedelinin KDV dahil 36,72 TL olarak belirlenmesiyle yıllık 9 bin liraya yaklaşacak.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, yemek kartı çözümü MultiNet ile çalışanların yemek giderlerinde işverenlere tasarruflu gider yönetimi hizmeti sunuyor.

Çalışan yemek yardımlarının, nakit yerine yemek kartıyla sağlanması durumunda şirketler, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi masraflardan muaf tutuluyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli ise her sene yeniden belirleniyor.

Günlük yemek bedeli 2022 için bu yıla göre yüzde 36'lık artışla 36,72 TL olarak belirlendi. Böylece, MultiNet yemek kartının vergi avantajı da çalışan başına senede 9 bin TL'ye yaklaştı.

- "Firmaların, artışı çalışanlarının bakiyelerine yansıtacağını düşünüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, gelir vergisinden muaf tutulan günlük yemek bedeli istisnasının gelecek yıl için 36,72 TL olarak belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece MultiNet'in firmalara sağladığı maliyet avantajı çalışan başına senede yaklaşık 9 bin TL'ye ulaştı. Çalışan tarafında da yüzde 36'lık bir artış söz konusu. Çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinin dengeli bir şekilde karşılanması açısından önemli bulduğumuz bu artış oranını, firmaların çalışanlarının yemek kartı bakiyelerine yansıtacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yemek Kartları Araştırması verilerine göre çalışanların yüzde 54'ünün yemek kartı bakiyesi ay sonu gelmeden tükeniyor. Çalışanların işverenden talep ettikleri ortalama limit ise mevcut limitten ortalama 300 TL daha fazla."

Kuş, mobil cüzdan uygulaması MultiPay üzerinden düzenli olarak puan kazanımında Multinet'ten ayda üç yemek hediye verildiğini kaydederek, bu şekilde 1,5 milyon TL'si son bir yılda olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttıklarını bildirdi.

