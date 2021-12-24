YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor

MultiNet'i tercih eden firmaların çalışan başına tasarrufu 9 bin TL'ye varıyor

24.12.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş: - "(Günlük yemek bedelinde) Yüzde 36'lık bir artış söz konusu. Bu artış oranını, firmaların çalışanlarının yemek kartı bakiyelerine yansıtacağını düşünüyoruz"

İSTANBUL (AA) - MultiNet'in firmalara sunduğu vergi avantajı, 2022 için günlük yemek bedelinin KDV dahil 36,72 TL olarak belirlenmesiyle yıllık 9 bin liraya yaklaşacak.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, yemek kartı çözümü MultiNet ile çalışanların yemek giderlerinde işverenlere tasarruflu gider yönetimi hizmeti sunuyor.

Çalışan yemek yardımlarının, nakit yerine yemek kartıyla sağlanması durumunda şirketler, SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi gibi masraflardan muaf tutuluyor. Gelir vergisinden istisna tutulan günlük yemek bedeli ise her sene yeniden belirleniyor.

Günlük yemek bedeli 2022 için bu yıla göre yüzde 36'lık artışla 36,72 TL olarak belirlendi. Böylece, MultiNet yemek kartının vergi avantajı da çalışan başına senede 9 bin TL'ye yaklaştı.

- "Firmaların, artışı çalışanlarının bakiyelerine yansıtacağını düşünüyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Didem Kuş, gelir vergisinden muaf tutulan günlük yemek bedeli istisnasının gelecek yıl için 36,72 TL olarak belirlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Böylece MultiNet'in firmalara sağladığı maliyet avantajı çalışan başına senede yaklaşık 9 bin TL'ye ulaştı. Çalışan tarafında da yüzde 36'lık bir artış söz konusu. Çalışanın ihtiyaç ve beklentilerinin dengeli bir şekilde karşılanması açısından önemli bulduğumuz bu artış oranını, firmaların çalışanlarının yemek kartı bakiyelerine yansıtacağını düşünüyoruz. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Yemek Kartları Araştırması verilerine göre çalışanların yüzde 54'ünün yemek kartı bakiyesi ay sonu gelmeden tükeniyor. Çalışanların işverenden talep ettikleri ortalama limit ise mevcut limitten ortalama 300 TL daha fazla."

Kuş, mobil cüzdan uygulaması MultiPay üzerinden düzenli olarak puan kazanımında Multinet'ten ayda üç yemek hediye verildiğini kaydederek, bu şekilde 1,5 milyon TL'si son bir yılda olmak üzere bugüne dek toplamda yaklaşık 6,5 milyon TL değerinde TatlıPara dağıttıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 24 Aralık Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:20
Öğle
13:09
İkindi
15:27
Akşam
17:47
Yatsı
19:14

İstanbul Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'u konuk edecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Vodafone Hediye Çarkı'nda hediye seçme dönemi başlıyor

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Sakarya ve Kocaeli, kar yağışının ardından beyaza büründü

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Beşiktaş, Göztepe'yi konuk edecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.