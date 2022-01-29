YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Multinetlilere, BiRi'den içecek siparişlerinde yüzde 25 indirim

Multinetlilere, BiRi'den içecek siparişlerinde yüzde 25 indirim

29.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Multinetlilere, BiRi'den içecek siparişlerinde yüzde 25 indirim

İSTANBUL (AA) - Multinet kullanıcıları, hızlı teslimat servisi BiRi'den verdikleri tüm içecek siparişlerine yüzde 25 indirim kazanacak.

Multinet Up açıklamasına göre, şirket, BiSU ile yaptığı iş birliği kapsamında müşterilerine özel kampanya başlattı.

Bu çerçevede, BiSU'nun hızlı damacana su ve içecek sipariş uygulaması BiRi'den verilen tüm siparişlerde Multinet kullanıcılarına yüzde 25 indirim uygulanacak.

MultiNet ile online ödeme kolaylığının da sunulduğu kampanya 28 Şubat'a kadar sürecek.

İndirimden yararlanmak için MultiPay mobil uygulamasından alınan kampanya kodunun BiSU uygulamasındaki Sepet veya Fırsatlar ekranından "Kampanya Kodu Ekle" bölümüne girilmesi yeterli olacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı214 bin TL'ye otomobil aldı, 10 ay sonra hayatının şokunu yaşadı
Ünlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalanÜnlü profesörler isyan etti: Bunların hepsi yalan
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Ocak Pazar

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:22
İkindi
16:00
Akşam
18:25
Yatsı
19:47

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Pazar

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Boğazköy Eczanesi
Arnavutkoy
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Eczane Avlu 34
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Elazığ'da bazı evler kara gömüldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Honda, motosiklet satışları ile 7’nci kez zirvede

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Altay'ın yeni teknik direktörü Özbalta'dan, takıma ve camiaya mesaj:

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Eğirdir Gölü'nün su seviyesi karla yükseldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.