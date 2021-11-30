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Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması malzemeleri neler?

30.11.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mumbar ya da bumbar dolması koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılır. Mumbar dolması özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinin büyük çoğunluğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yapılır. İşte mumbar dolması tarifi!

Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması malzemeleri neler?

Mumbar dolması yapmak için kullanacağınız kalım bağırsakları bir gün önceden sudan geçirmeli ve tuzlu suda bekletmelisiniz. Suyu gün içinde en az 3 kez değiştirin. Dinlendirilmiş bağırsakları bol suyun altında durulayın ve elinizle ovalayın. Bu sayede dezenfekte olmasını sağlayabilirsiniz. İşte mumbar dolması tarifi!

Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması malzemeleri neler?

MUMBAR DOLMASI MALZEMELERİ

İç harcı için:

  • 1/2 su bardağı kırık pirinç
  • 1/2 su bardağı pilavlık bulgur
  • 2 dal maydanoz (İnce kıyılmış)
  • 2 dal taze soğan (İnce kıyılmış)
  • 1 adet domates (Rendelenmiş)
  • 1 küçük boy kuru soğan (İnce kıyılmış)
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz (Silme)
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 bağ mumbar
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı domates ve biber salçası
  • 5 su bardağı sıcak su
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeleri derin bir kaba koyun ve iyice yoğurun. Mumbarları yıkayın ve içlerini hazırladığınız harç ile tamamen doldurup uçlarını mutfak ipiyle bağlayın. Tereyağını bir tencerede eritin ve sıcı yağı ekleyin. Salçayı da ekleyin ve kokusu çıkana dek kavurun. Sonrasında sıcak suyu ilave edin. Kaynamaya başladığında mumbar dolmalarını tencereye alın.En az 45 dakika haşlayın, ardından sıcak servis yapın. Afiyet olsun...


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