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Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması nedir? MasterChef mumbar dolması tarifi ve malzemeleri

Metin Yamaner Metin Yamaner 13.11.2020 00:02 | Son Güncelleme:
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Mumbar dolması nasıl yapılır? Mumbar dolması nedir? MasterChef mumbar dolması tarifi ve malzemeleri

Mumbar dolması MasterChef'in 12 Kasım'da ekrana gelen son bölümündeki dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan istenen yemek oldu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleriyle birlikte Adana'da da sık sık yapılan mumbar dolması, koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir çeşit dolma türüdür. Peki mumbar dolması nasıl yapılır? İşte lezzetiyle Türk mutfağının özel yemeklerinden biri olan mumbar dolması tarifi ve malzemeleri.

Mumbar dolması, MasterChef'te yarışmacılardan bireysel dokunulmazlık oyununda yapılması istenen yemek oldu. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerine ait bu yemek bazı yerlerde Bumbar dolması olarak da bilinir. Peki, mumbar dolması nasıl yapılır? İşte gerekli malzemeler ve yapılışı.

MUMBAR DOLMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 kilogram mumbar (ince koyun bağırsağı)

250 gram az yağlı kıyma

2 su bardağı pirinç

2-3 tane kuru soğan

Yarım demet maydanoz

Karabiber

Tuz

Biber salçası

İplik

Terbiye için:

1 yemek kaşığı tuz

5 su bardağı su

Tereyağı

Nane

MUMBAR NASIL TEMİZLENİR?

Bağırsağın bir ucunu musluğa tutarak, kaba pisliğinden arınana kadar su tutun. Kebap şişi veya normal örgü şişiyle bağırsağı ters yüz edin ve kesme tahtasının üzerine koyun ve bıçağın tersi ile üzerini kazıyın ve iyice temizleyin. Bu işlem sırasında sık sık suya tutun ve kazınan ince pislikleri yıkayın. En son olarak mumbarları, soğuk su ile iyice durulayın, bu işlemi 2-3 kez tekrar edin.

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

Önce iç malzemesi için soğanları ince ince doğrayın, pirinçleri yıkayın ve kıyma, salça, tuz karabiber ekleyerek yoğurun. Malzemelerin sadece karışması yeterli olacaktır.

Doğranmış kuru soğanı ve yarım limonu mumbarlar ile birlikte bir kaba koyun ve 2-3 dakika boyunca iyice ovun. Soğuk su ile durulayın. Son olarak bir miktar tuz ile 1-2 dakika daha ovun ve durulayın. Yine bir şiş yardımı ile yağlı tarafı içe gelecek şekilde, ters yüz edin. Bu işlem, musluğun altında yapılırsa daha kolay olur, ters yüz edildikten sonra bir kaç kez durulayın ve bir kevgirde suyu süzülene kadar bekletin.

Mumbarın bir ucunu hafifçe içeri kıvırın. Kabak oyacağının iç kısmına harç koyun ve mumbarın içi çok sıkı olmayacak ve arada boşluklar bırakacak şekilde doldurun. Eğer çok sıkı doldurursanız pişerken patlayabilir.

Doldurma işlemi bitince, iki ucunu birleştirerek iple bağlayın. Terbiye malzemelerinin hepsini bir tencereye koyun, içine mumbarları koyun ve üzerini biraz geçecek kadar su ekleyin. Bir şiş yada çatal yardımı ile üzerine delikler açın.

Kaynadıktan sonra, altı kısılarak, ağır ateşte pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin. Mumbarlar pişerken, sürekli kontrol edin ve gerekirse su ekleyin. Ayrıca pirinçler şiştikçe zaman zaman mumbarlarda çatal ile yeni delikler açılmalıdır.

Ve düdüklü tencerede pişirenler sonradan açamayacağı için önceden daha fazla delik açmalıdır. Pişirdikten sonra kevgir yardımıyla suyunu süzün. Bu şekilde buzlukta uzun süre saklayabilirsiniz. Servis edileceği zaman zeytinyağında kızartılarak sıcak servis yapın.

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