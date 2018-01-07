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Münir Özkul'un eşi: Tek tesellim sıkıntılarından kurtulması oldu

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 13:14 | Son Güncelleme 1 saat önce

93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törende eşi Umman Özkul gözyaşlarına boğuldu. Umman Özkul, "Tek tesellim sıkıntılarından kurtulması oldu." dedi

Münir Özkul'un eşi: Tek tesellim sıkıntılarından kurtulması oldu

Oynadığı Mahmut Hoca, Yaşar Usta ve birçok karakterle gönüllerde yer bulan Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.

200'den fazla filmde rol alan usta sanatçı için düzenlenen törene çok sayıda sanatçı, aile yakını ve sevenleri katıldı. Eşi Umman Özkul'un sözleri yürekleri dağladı.

"TEK TESELLİM" DEDİĞİ SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Tören öncesi konuşan Münir Özkul'un eşi Umman Özkul gözyaşlarını tutamadı. Umman Özkul, "Çok üzgünüm, hep yanımda olmasını istiyordum ama. Tesellim, çok sıkıntıları vardı, o sıkıntılardan kurtulduğu için" dedi.

ESKİ EŞ DESTEK OLDU

Münir Özkul'un eski eşi Suna Selen de törene katılarak Umman Özkul'a destek oldu.

Suna Selen, "Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İNSAN YAŞARKEN HERDAİM ÖLÜMLÜ BİR FANİ OLDUĞUNU YARATILMIŞ BİR KUL OLDUĞUNU UNUTMAMALI.HADDİ AŞMAMALI,ÜZMEMELİ,CAN YAKMAMALI İNCİLTMEMELİ.HELE HELE BİLEREK ZULME SEBEB OLMAMALI.BU EVREN ÖYLE MUHTEŞEM ŞEKİLDE YARATILMIŞKİ BU DÜNYA BU EVRENDE ZERRE DEĞİL.BU EVRENDE ZERRE OLMAYAN BU DÜNYANIN İNSANLAR İÇİN YAŞANILIR KILINMIŞ BİR İMTİHAN YERİ OLDUĞUDA APAÇIK DELİLLER ÖRNEKLER AŞİKAR.BU HAKİKATİ GÖRMEK İSTEMEYENLER BAŞKA İŞLERLE OYALANIP BOCALAYANLAR HERKEZİN YAPTIĞINDAN BAŞKA BİŞEY YAPMIYOR ESASINDA.HAKİKATİ İDRAK EDİP HAKKA YÖNELEN CENAB I HAKKIN GÖRÜP BİLDİĞİ İDRAKİ İLE YAŞAYANLARA MÜJDELER OLSUN
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