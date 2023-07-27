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Munzur Çayı'nda düzenlenen kano turları turistlerin gözdesi oldu

27.07.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesine tatile gelen ziyaretçiler, Munzur Çayı'nın 6 kilometrelik alanında yaptıkları kano turları yapıyor.

Şelale, yayla, akarsu ve gölleriyle öne çıkan Ovacık, her geçen yıl daha çok yerli ve yabancı turistin rotasına giriyor.

Özellikle yaz aylarında ilçede tatil yapmayı tercih eden misafirler, çadır kamp alanları, bungalov evler ve butik otellerde konaklıyor.

Tabiatla iç içe vakit geçiren ziyaretçiler, ilçedeki bazı işletmecilerce organize edilen kano turlarına da yoğun katılım gösteriyor.

Rehberler eşliğinde araçlarla Hozat Köprüsü mevkisine götürülen tatilciler, burada gerekli eğitimleri aldıktan sonra kanolara biniyor.

Gruplar halinde Munzur Çayı’nın berrak sularında kürek çeken tatilciler, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda seyahat ediyor.

HEYECANLI ANLAR YAŞIYORLAR

Tatilciler, bazı alanlarda da kanolarla çaydaki yüksek dalgaların arasına giriyor.

Kentte sportif faaliyetlerle ilgilenen Cemal Akbayin, AA muhabirine, Tunceli'nin doğa ve su sporlarına elverişli ortamlarının olduğunu söyledi.

Bölgede son yıllarda raftingin yanı sıra kanonun da ilgi gördüğünü ifade eden Akbayin, şöyle konuştu:

"Ovacık'taki Munzur Çayı şu an çok güzel. Su çok dalgalı değil ama menderesler oluşturarak akması eşsiz manzaralar sunuyor ve buna da kano çok yakışıyor. Parkurun en başından kano botuna binip geldiğimiz zaman yemyeşil kavak ve söğüt ağaçlarının arasından geçiyoruz. Munzur Çayı ve çevresindeki tüm güzellikleri görme fırsatımız oluyor. Birçok il ve ilçeden buraya turistler geliyor. Biz de onlar geldiği zaman sportif aktivite yapmalarını sağlıyoruz ve kanoya binenler çok mutlu oluyor."

"PARKUR ÇOK GÜZELDİ VE 6 KİLOMETRE KÜREK ÇEKTİK"

Doğaseverlerden Suat Eren ise suya girme korkusu olmasına rağmen ilk defa kanoya bindiğini dile getirdi.

Eren, Munzur Çayı'nda kano turu yapmanın heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Parkur çok güzeldi ve 6 kilometrelik bir alanda kürek çektik. Bazı yerlerde dalgalar yüksekti ama genel olarak çayın suları kano yapmaya uygundu. O enerjiyi yaşamak muhteşemdi." dedi.

Milli sporcu Şara Akbayin de kano turlarının Hozat Köprüsü'nden başlayarak ilçe merkezi yakınlarında sonlandırıldığını anlattı.

Akbayin, "Bazen tek bazen de iki veya üç kişi bindiriyoruz. Buraya gelen vatandaşlar, hem tatillerini değerlendiriyor hem de Munzur Çayı'nın berrak sularında farklı bir aktivite yapmış oluyor." diye konuştu.

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