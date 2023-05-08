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Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

08.05.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler zorlu arazi ve hava şartlarında görevlerini sürdürüyor.

Munzur Çayı'nda kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmalarında 18'inci güne gelindi.

Vali Mehmet Ali Özkan'ın koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) yürütülen çalışmalara jandarma, emniyet, sivil toplum kuruluşları, belediye, itfaiye, sivil toplum kuruşları ve gönüllü vatandaşlardan oluşan çok sayıda personel katılıyor.

Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanında ve Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, dron, bot ve row (su altı görüntüleme cihazı) ile su altı ve yüzeyini inceliyor.

Gönüllülerden oluşan bazı ekipler ise Munzur Çayı'nın geçtiği sarp ve derin kanyonlarda rafting botu kullanarak kıyı kesimleri kontrol ediyor.

Jandarma ve emniyet bünyesinde görevli su altı arama kurtarma timleri de baraj gölünde derinliğin 10-20 metreyi bulduğu bazı noktalara dalışlar gerçekleştiriyor.

Bölgede zaman zaman sağanak nedeniyle Munzur Çayı'nın debisinin yükselmesi ve bulanıklaşması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor.

OLAY

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında sürücü Baran Aslantaş'ın 6 Mayıs'ta cansız bedenini sudan çıkarmıştı.

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