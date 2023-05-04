Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişinin bulunması için baraj gölü boşaltılıyor

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelen, bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ı (22) arama çalışmalarının devam ettiği hatırlatıldı.

Yaklaşık 1200 personelin sahada görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Kayıp olan vatandaşlarımız için devam eden arama kurtarma çalışmalarına fayda sağlaması amacıyla Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapakları açılarak su tahliyesi yapılmaya başlanmıştır. Bu sebeple baraj gölünün mansabında kalan köy ve yerleşim yerlerinde su kenarlarından uzak durulması, hayvan otlatılmaması ve çiftçilik yapılmaması önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.

- Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobilin 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmesiyle sürücünün yanı sıra araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. Ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede başlattıkları çalışmalar sırasında su altında kalan araca ulaşarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

