'Munzur Gözeleri' turistlerin gözdesi oldu

Son zamanlarda artan ziyaretçi potansiyeliyle bölge turizminde öne çıkan gözeleri, bu yıl haziran, temmuz ve ağustos döneminde 900 bine yakın kişi ziyaret etti.

Geçmişte yaşanan terör olaylarından dolayı hak ettiği ilgiyi göremeyen gözeler, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla kentte en çok ziyaretçi çeken ve adından sıkça bahsettiren turizm mekanları arasında yer almaya başladı.

Bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, bir yandan inanç turizmi için gelen ziyaretçilerini, bir yandan da doğal güzelliklerini görmeye gelen gezginleri ağırlıyor.

"Bundan birkaç yıl önce Tunceli ve turizm dediğimiz zaman herhalde birçok kişi için bu iki kelimenin bir araya gelmesi çok zordu. Devletin kararlı mücadelesi sonucu artık 2 yıldır Tunceli ve Ovacık bölgesi ciddi manada turist çekmeye başladı. Bunun asıl sebebi huzurdur. Huzur ikliminin bölgeye gelmesiyle birlikte insanlar Tunceli'ye, Ovacık'a ve Munzur Gözeleri'ne gönül ferahlığıyla gelmektedirler."

'HUZURUN DEVAM ETMESİ EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK'

Haskırış, 1 Haziran ve 30 Ağustos tarihleri arasında Munzur Gözeleri'ni görmek için Tunceli ve Hozat kara yolundan yaklaşık 300 bin aracın Ovacık ilçesine geçtiğini, 800-900 bin arası turistin ilçeye geldiğini dile getirdi.

Huzur ortamının devam etmesi temennisinde bulunan Haskırış, "Bu huzurun devam etmesi, ekonomik anlamda Ovacık'a ciddi katkı sağlayacaktır. Yatırımcılarımızı bu bölgeye gelmeleri için cezbedecektir, onları teşvik edecektir. İnşallah terörle mücadele noktasında başarılı bir sonuç alırız, bölgemizde terörist kalmaz ve bölgemize huzur gelir." diye konuştu.