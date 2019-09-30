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'Munzur Gözeleri' turistlerin gözdesi oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 30.09.2019 14:56 | Son Güncelleme

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken ve geçmişte yaşanan terör olayları nedeniyle hak ettiği ilgiyi göremeyen Munzur Gözeleri, bölgede yaşanan huzur ortamıyla gezginlerin gözde turizm adreslerinden biri haline geldi.

Munzur Gözeleri, Ovacık ilçesinin Ziyaret köyü yakınlarındaki sarp kayalıklardan çıkan ve Munzur Çayı'nı oluşturan irili ufaklı onlarca su kaynağından oluşuyor.

Bölge halkı tarafından kutsal kabul edilen Munzur Gözeleri, bir yandan inanç turizmi için gelen ziyaretçilerini, bir yandan da doğal güzelliklerini görmeye gelen gezginleri ağırlıyor.

Geçmişte yaşanan terör olaylarından dolayı hak ettiği ilgiyi göremeyen gözeler, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla kentte en çok ziyaretçi çeken ve adından sıkça bahsettiren turizm mekanları arasında yer almaya başladı.

3 AYDA 900 BİNE YAKIN TURİST ZİYARET ETTİ

Son zamanlarda artan ziyaretçi potansiyeliyle bölge turizminde öne çıkan gözeleri, bu yıl haziran, temmuz ve ağustos döneminde 900 bine yakın kişi ziyaret etti.

Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede huzur ortamının sağlanmasıyla Ovacık'a adeta turist akını olduğunu söyledi.

Bölgeye gelen ziyaretçilerin memnun ayrıldığını ifade eden Haskırış, şunları kaydetti:

"Bundan birkaç yıl önce Tunceli ve turizm dediğimiz zaman herhalde birçok kişi için bu iki kelimenin bir araya gelmesi çok zordu. Devletin kararlı mücadelesi sonucu artık 2 yıldır Tunceli ve Ovacık bölgesi ciddi manada turist çekmeye başladı. Bunun asıl sebebi huzurdur. Huzur ikliminin bölgeye gelmesiyle birlikte insanlar Tunceli'ye, Ovacık'a ve Munzur Gözeleri'ne gönül ferahlığıyla gelmektedirler."

'HUZURUN DEVAM ETMESİ EKONOMİK KATKI SAĞLAYACAK'

Haskırış, 1 Haziran ve 30 Ağustos tarihleri arasında Munzur Gözeleri'ni görmek için Tunceli ve Hozat kara yolundan yaklaşık 300 bin aracın Ovacık ilçesine geçtiğini, 800-900 bin arası turistin ilçeye geldiğini dile getirdi.

Huzur ortamının devam etmesi temennisinde bulunan Haskırış, "Bu huzurun devam etmesi, ekonomik anlamda Ovacık'a ciddi katkı sağlayacaktır. Yatırımcılarımızı bu bölgeye gelmeleri için cezbedecektir, onları teşvik edecektir. İnşallah terörle mücadele noktasında başarılı bir sonuç alırız, bölgemizde terörist kalmaz ve bölgemize huzur gelir." diye konuştu.

Gözelerin bulunduğu Ziyaret köyünün muhtarı Ateş Çelik de terör olaylarının bitmesiyle çok sayıda kişinin bölgeyi ziyaret ettiğini anlattı.

Yaz sezonunda bölgede yaşanan yoğunluktan duydukları memnuniyeti dile getiren Çelik, "Buralarda yer bulunmuyordu, köyümüzün içi dahi piknik alanları oldu. Şuanda özellikle yakın komşu illerimizden ziyaretçiler geliyor fakat yurt dışında olup da Türkiye'ye gelenler de buraya geliyor. Gruplar halinde geliyorlar, dernekler tur düzenliyor. Burası sadece ilçe ve Tunceli değil çevre illere de ekonomik olarak katkıda bulunuyor." dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli ovacık terör Munzur Gözeleri Munzur Çayı

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