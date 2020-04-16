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Munzur Vadisi kelebek ve tırtıllarla renklendi

TUNCELİ HABERLERİ  | 16.04.2020 12:01 | Son Güncelleme

Munzur Vadisi kelebek ve tırtıllarla renklendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, ilkbaharın gelişiyle kelebek ve tırtıllarla renklendi.

Kent merkezine 8 kilometre uzaktan başlayarak Ovacık'a kadar uzanan Munzur Vadisi Milli Parkı, biyolojik çeşitliliğiyle eşsiz güzellikler sunuyor.

Hava sıcaklığının artması ve karların erimesiyle doğanın canlandığı milli parkta, kelebek ve tırtıllar görülmeye başlandı.

Her mevsim çok sayıda canlı türünün yaşam alanı haline gelen milli parkta, uçuşan kelebekler doğaya ayrı renk katıyor.

Bir süre sonra kelebeğe dönüşecek olan tırtıllar da renk ve desenleriyle göz kamaştırıyor.

Bakir doğasıyla göz dolduran milli park, 42 bin 674 hektarda kurulu bulunuyor.

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