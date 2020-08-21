Munzur'un "Zümra" kavunu kalitesi ile üreticisini sevindirdi

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da Munzur Dağı eteklerinde son yıllarda yetiştirilmeye başlanan ve değişik aromasıyla damakları tatlandıran "Zümra" kavunu, bu yıl kalitesi ve fiyatıyla üreticisini sevindirdi. Kentte çiftçilikle geçimini sağlayan Şeref Oruç, 6 yıl önce Munzur Dağı eteklerindeki Mollaköy beldesinde 5 dönüm tarım arazisinde fidesini Mersin'den getirdiği ve yörede daha önce tarımı yapılmayan "Zümra" kavununu yetiştirmeye başladı. Farklı aromasıyla damaklarda ayrı bir lezzet bırakan ve uzun süre çürümeden kalabilme özelliğine sahip "Zümra" kavununa tüketiciden gelen talebi karşılamaya çalışan Oruç, her yıl büyüttüğü üretim alanını 6 yılın sonunda yaklaşık 30 kat artırdı. Tarımsal üretimini 140 dönüme çıkararak müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışan Oruç, bu girişimiyle bölgede bulunan çok sayıda çiftçiye de örnek oldu. Munzur Dağı'nın eteklerinde iklim şartlarının olumlu etkisiyle kalitesi de artan Zümra kavunu, yaklaşık 2 lira olan kilogram fiyatıyla yöredeki diğer çiftçinin de yüzünü güldürdü. Şu sıralar çiftçilerce hasat edilerek tarlalardaki toplama alanlarına getirilen kavunlar, buralarda kasalara konulup ardından kamyonlara yüklenerek satılmak üzere Doğu Anadolu ve Karadeniz'deki çeşitli illerin yanı sıra İstanbul pazarına sevk ediliyor.

- Erzincan kavun, karpuz üretiminde söz sahibi olacak Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, AA muhabirine, kavun ve karpuz üretiminin Erzincan genelinde giderek arttığını anlattı. Erzincan'ın mikroklima özelliği ile her üründe olduğu gibi kavun ve karpuz üretiminde söz sahibi olacağına inandığını belirten Geyik, şunları kaydetti: "İlimiz genelinde 1300 dekar alanda karpuz, 1100 dekarlık alanda ise kavun ekimi gerçekleştirilmiştir. Burada karpuzdan yaklaşık 18 bin ton, kavundan ise 1400 ton civarında üretim gerçekleştirilmiştir. Munzur Dağı eteklerinde ekilen Zümra kavunu ile Erzincan önemli bir mesafe kat etmiştir. Özellikle üretilen Zümra kavununa Karadeniz bölgesinden yoğun ilgi ve talep görmektedir. Üreticilerimiz de Zümra kavunu konusunda oldukça tecrübe kazandılar." Geyik, Zümra kavunu üreticilerine gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür ederek, "Erzincan'ın mikroklima özelliği ile her üründe olduğu gibi kavun ve karpuz üretiminde söz sahibi olacağına inanıyorum. İnşallah ekim alanlarımızı daha da artırarak insanların sofralarına ürünlerimizi ulaştıracağız." diye konuştu.

Üretici Şeref Oruç da Erzincan genelinde her yıl artan üretimle bu yıl bereketli bir kavun sezonu geçirdiklerini söyledi. Kavunun kalitesinde herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını anlatan Oruç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzincan bölgesi tarımsal üretim açısından son derece verimli bölge. Bize yakınlığıyla bilinen Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'daki Erzurum, Kars ve Ardahan gibi illerde kavun üretimi olmadığından Erzincan'da bu ürünün yetiştirilerek bu bölgelere satılması önemli fırsat sağlıyor. Erzincan'da tarımsal alanda daha fazla destek verilirse bu sektörü daha ileriye taşıma ve istihdam sağlama şansını artırmış olabiliriz. Kavunlarımızı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi dışında bugün İstanbul'a da göndereceğiz. Gelen talebi karşılayabilmek için Erzincan'da bu işi ileriye taşımamız gerekiyor. Herkesin bu işi yapması bölgeyi bir kavun üretim merkezi haline getirebilir." - Zümra kavunu aroması ve kalitesi ile damaklara lezzet veriyor Oruç, damaklarda bıraktığı farklı aroması ve kalitesi ile Zümra cinsi kavunu ektiklerini belirterek, şunları kaydetti: