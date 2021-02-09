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Muradiye Mahallesi Manisa’nın 5 ilçesinden daha büyük

09.02.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Muradiye Mahallesi Manisa’nın 5 ilçesinden daha büyük

Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olmadan önce merkeze bağlı bir belde olan Muradiye’nin 2020 yılı nüfusu TÜİK tarafından 29 bin 214 kişi olarak açıklandı.

Manisa’nın Büyükşehir Belediyesi olmadan önce merkeze bağlı bir belde olan Muradiye’nin 2020 yılı nüfusu TÜİK tarafından 29 bin 214 kişi olarak açıklandı. Yunusemre ilçesine bağlı bir mahalleye dönen Muradiye 30 bine yaklaşan nüfusuyla Manisa’nın Gördes, Selendi, Ahmetli, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçelerinin nüfusundan daha fazla nüfusa sahip olarak dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürlüğü Manisa’nın en büyük mahallelerini açıkladı. Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye mahallesi 29 bin 214 kişi nüfus ile Manisa’nın en kalabalık mahallesi olurken, yine Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi 22 bin 149 kişi ile en kalabalık 2. mahalle oldu. Akhisar ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi 22 bin 56 kişi ile en kalabalık 3. mahalle olurken, Manisa’nın en kalabalık 10 mahallesinin 3’ü Yunusemre ilçesinde, 4’ü Akhisar ilçesinde yer aldı. Turgutlu, Salihli ve Soma ilçelerinden de 1’er mahalle en kalabalık 10 mahalle listesinde yer almaktadır.
Manisa’nın en büyük 10 mahallesi ve nüfusları şöyle: “Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi 29 bin 214, Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi 22 bin 149, Akhisar ilçesinin Hürriyet Mahallesi 22 bin 56, Turgutlu’nun Selvilitepe Mahallesi 17 bin 145, Yunusemre’nin Yenimahalle Mahallesi 15 bin 949, Akhisar’ın Efendi Mahallesi 15 bin 746, Salihli’nin Cumhuriyet Mahallesi 15 bin 380, Soma’nın Turgutalp Mahallesi 15 bin 53, Akhisar’ın Reşatbey Mahallesi 14 bin 690 ve Akhisar’ın Atatürk Mahallesi 14 bin 140.”
Manisa’nın en büyük 10 mahallesinden Muradiye ve Turgutalp beldeden mahalleye dönen yerleşim yerleri olarak dikkat çekerken diğer 8 mahalle ilçe merkezlerindeki mahallelerden oluştu.

Muradiye Mahallesi Manisa’nın 5 ilçesinden daha büyük

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