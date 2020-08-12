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Muradiye’de polis lojmanlarının temeli törenle atıldı

VAN HABERLERİ  | 12.08.2020 15:37 | Son Güncelleme

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılacak polis lojmanlarının temel atma törenine katıldı.Sabah saatlerinde Muradiye ilçesine gelen Vali Bilmez’i Muradiye Kaymakamlığına vekaleten bakan Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve ilçe protokolü karşıladı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Muradiye ilçesinde yapılacak polis lojmanlarının temel atma törenine katıldı.
Sabah saatlerinde Muradiye ilçesine gelen Vali Bilmez’i Muradiye Kaymakamlığına vekaleten bakan Çaldıran Kaymakamı Adem Can ve ilçe protokolü karşıladı. İnşaatın yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Bilmez, inşaatın gelecek yıl bitirilip teslim edilmesi için yüklenici firma yetkilisinden çalışmaların hızlandırılmasını isteyerek, emniyet camiasına hayırlı olmasını diledi.
Vali Mehmet Emin Bilmez, daha sonra Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Kaymakam Vekili Adem Can, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile butona basarak inşaatın temeline beton döktü.

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