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Murat Akıncı'nın dolandırıcı çıkmasının ardından Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Pazar günü nikah masasına oturduğu Murat Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu Zerrin Özer haberlerin ardından boşanma kararı almıştı. Zerrin Özer tüm yaşananlardan sonra dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Murat Akıncı'nın dolandırıcı çıkmasının ardından Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Sanatçı Zerrin Özer, pazar günü 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu.

Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia ederek delillerini sundu.

Öğrendikleri karşısında büyük üzüntü yaşayan ve boşanma kararı alan Özer, dün akşam hastaneye kaldırıldı.

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Panik atak hastası olduğu öğrenilen Zerrin Özer, akşam saatlerinde Zekeriyaköy'deki evinde rahatsızlanarak Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane çıkışında tekerlekli sandalyede perişan halde görüntülenen Özer'in menajeri sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Menajer Kemal Aslan, "Zerrin Hanım 2-3 gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Yardımcıları bulmuş kendisini. Tansiyonu yükseliyor sürekli. Ambulansla buraya getirildi. Doktorlar tansiyonunu düşürüyor ama tekrar çıkıyor" açıklamasını yaptı. (Snobmagazin)

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Anahtar Kelimeler:
zerrin özer murat akıncı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
60ndan sonra olacağın bu.bugune kadar evlenememişin otur oturduğun yerde.genç adam senin neyine gelsin biraz kafanızı çalıştırın ..salak saçma hayaller peşinde koşuyosunuz hep
bu kadın intihar etmez inşallah.zaten zor günler geçirmişti.bi de bu olay.Allah yardım etsin
Şimdi,Zerrin Özerin açacağı Boşanma davasında Dolandırıcı diye suçlanan Murat Akıncı tazminat isterse şaşmamak gerekir.
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